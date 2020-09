Hans-Christian Dirscherl

Erst trat Elon Musk beim Richtfest in Grünheide in Zimmermannstracht auf. Danach flog Musk weiter nach Braunschweig. Wolfsburg liegt nur wenige Kilometer davon entfernt.

Vergrößern Elon Musk feiert Richtfest in Grünheide - und fliegt dann Richtung VW © Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Elon Musk ist beim Richtfest der Tesla Gigafactory 4 im brandenburgischen Grünheide am Donnerstagabend in der traditionellen Kluft/Zunftkleidung von Gesellen auf der Wanderschaft („Walz“) aufgetreten. Konkret trug er die dunkle Zimmermannskluft, beziehungsweise deren Jacke und Hut, wie man in diesem Tweet sieht. Viele Follower von Musks Twitterkonto rätselten prompt über die Kleidung, die Musk beim Richtfest trug. Dieses Video zeigt den Auftritt von Musk beim Richtfest.

Vergrößern Elon Musks Auftritt beim Richtfest © twitter.com/elonmusk/status/1301647642846547971

Elon Musk bedankte sich noch einmal für den raschen Baufortschritt und versprach für nächstes Jahr zur Eröffnung der Fabrik eine große Feier. Danach fuhr Musk wieder zum Berliner Flughafen Schönefeld und hob von dort in seinem Privatjet ab, wie man hier auf Twitter nachvollziehen kann. Doch bereits kurze Zeit später landete Musk in Braunschweig - davon war vorher nicht die Rede gewesen. Braunschweig liegt nahe bei Wolfsburg, der Firmenzentrale von Volkswagen. Ob Musk sich dort mit VW-Chef Herbert Diess, einem bekennenden Fan von Tesla und von Elektro-Autos, traf, ist unbekannt. Diess will VW auf Elektro-Kurs bringen und war vor kurzem in seinem Italienurlaub mit einem VW ID.3 unterwegs.



Von Braunschweig startete Musks Privatjet dann vor zirka acht Stunden Richtung Heimat. Damit ist Musks Deutschlandbesuch zu Ende. Er besuchte zu Beginn den deutschen Impfstoffhersteller Curevac und traf sich später mit den Spitzen der CDU/CSU-Fraktion und mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Erst danach fuhr Musk weiter zu seiner Baustelle in Grünheide: Deutschland rocks: Musk besucht Gigafactory in Grünheide.