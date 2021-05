René Resch

Elon-Musk-Nachahmer stahlen alleine auf Twitter rund 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen von nichts ahnenden Nutzern.

Vergrößern Elon-Musk-Nachahmer stahlen über 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen © Tech Insider @ Youtube

Betrüger, die sich als Tesla-CEO Elon Musk ausgaben, haben Verbraucher in den letzten 6 Monaten um rund 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen betrogen. Das berichtet The Verge und bezog sich hierbei auf die Federal Trade Commission (FTC).



"Versprechungen von garantierten riesigen Renditen oder Behauptungen, dass Ihre Kryptowährung vervielfacht wird, sind immer Betrug" , die Kommission sagte in seinem Montag Bericht.



Seit Jahren haben sich Betrüger als Musk ausgegeben, um Social-Media-Nutzer um Kryptowährung zu betrügen. So wurden teilweise irreführende Taktiken auf Plattfomen wie Twitter verwendet. Unter dem Vorwand, Musk zu sein, fordern die Betrüger die Opfer auf, Währung an eine bestimmte Wallet-Adresse zu senden, um im Gegenzug eine größere Zahlung zu erhalten. Verständlicherweise verstoßen solche Vorgänge gegen die Twitter-Richtlinien. Moderatoren sind derweil bemüht, zwielichtige Aktivitäten einzudämmen.

Nur die Spitze des Eisberges

Der Bericht um 2 Millionen US-Dollar ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Seit letztem Oktober berichteten Verbraucher, dass sie mehr als 80 Millionen Dollar durch Kryptowährungsbetrug verloren haben, was mehr als das Zehnfache im Vergleich zum Vorjahr ist, sagte die Kommission. Verbraucher verlieren durch diese Betrügereien im Durchschnitt etwa 1.900 US-Dollar.



Musk selbst war ein Ziel in einem der größten Twitter-Bitcoin-Betrügereien im letzten Sommer. In einem der größten Betrugsfälle in der Geschichte von Twitter kompromittierten Angreifer Konten von Musk, Präsident Barack Obama, Präsident Joe Biden, Bill Gates und sogar Apple, um Bitcoin-Betrug zu fördern. Die Angreifer erhielten fast 120,000 US-Dollar, der Twitter zwang, alle verifizierten Benutzer von der Veröffentlichung neuer Tweets für mehrere Stunden zu blockieren.