Hans-Christian Dirscherl

Elektro- und Hybrid-Autos muss die Feuerwehr anders löschen als brennende Benziner und Diesel. Das hat bisher nicht vorstellbare Folgen: Die erste deutsche Stadt sperrt ihre Tiefgarage für alle E-Autos und sogar für alle Hybrid-Fahrzeuge. Die ausfürliche Begründung.

Vergrößern Elektro- und Hybrid-Autos: Droht ein Tiefgaragen-Verbot? © buffaloboy/Shutterstock.com

Die Stadt Kulmbach (Bayern) hat eine Entscheidung getroffen, die hohe Wellen unter der immer größer werdenden Zahl von Besitzern von Elektro-Autos und vor allem Hybridfahrzeugen schlagen kann. Denn die Stadt Kulmbach sperrt ihre einzige Tiefgarage für Elektro-Autos und sogar für die viel weiter verbreiteten Hybrid-Fahrzeuge. Anlass ist ein Brand in der Kulmbacher Tiefgarage, der aber nicht durch ein brennendes E-Auto, sondern durch ein klassisches Verbrennungsfahrzeug verursacht wurde: mehr dazu lesen Sie in dieser PC-WELT-Meldung. Doch nach der Sanierung der durch den Fahrzeugbrand geschädigten Tiefgarage traf die Stadt Kulmbach nach Rücksprache mit der Feuerwehr von Kulmbach die Entscheidung, dass künftig weder Elektro-Autos noch Hybridfahrzeuge in der Tiefgarage EKU-Platz einfahren und parken dürfen. Da die Feuerwehr die Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge nicht in ausreichendem Maße in einer Tiefgarage – zumindest in einer Tiefgarage mit der Deckenhöhe wie in Kulmbach – löschen könne. Stattdessen müsse man ein brennendes E-Auto in der Tiefgarage ausbrennen lassen. Durch die dabei entstehende Hitze und dem langen Brandzeitraum könne die Statik der Tiefgarage gefährdet werden.

So begründet die Stadt Kulmbach ihre Entscheidung

Wir baten die Stadt Kulmbach um eine Begründung für diese doch sehr einschneidende Entscheidung. Die Stadt Kulmbach antwortete uns umgehend und sehr ausführlich. Wir geben diese Stellungnahme hier in vollem Wortlaut wieder:



„Die Tiefgaragen unterhalb des EKU-Platzes und unter der Dr.-Stammberger-Halle (die aber durch einen Verbindungstunnel als eine Tiefgarage verstanden werden können) sind für alle Arten von Elektro- und Hybridautos gesperrt. Ladesäulen sind in der Tiefgarage keine vorhanden, diese befinden sich oberhalb auf dem EKU-Platz. Weitere öffentliche Tiefgaragen in Kulmbach gibt es nicht. Im einzigen städtischen Parkhaus in der Basteigasse ist das Parken nach wie vor erlaubt. Allerdings prüfen wir, ob es auch hier sinnvoll wäre, das Parken für entsprechende Autos nur im Erdgeschoss zu erlauben, da hier Löschversuche einfacher durchzuführen sind bzw. das brennende Auto hier sogar abtransportiert werden kann.

Bereits im September des vergangenen Jahres kam es in der Tiefgarage unterhalb des EKU-Platzes zu einem Brand eines Autos mit Verbrennungsmotor. Aufgrund der daraus resultierenden Schäden und den nachfolgenden Sanierungsarbeiten war die Tiefgarage bis vergangene Woche gesperrt. Bei den anschließenden Gesprächen mit der Feuerwehr wurde uns geraten, E-Autos und Hybridautos nicht mehr in der Tiefgarage parken zu lassen, da bei diesen die brennenden Akkus nicht gelöscht werden können. Diese müsste man unter Aufsicht und Kühlung ausbrennen lassen, was mehrere Tage dauern kann. Aufgrund der niedrigen Deckenhöhe kann das Auto auch nicht aus der Tiefgarage abtransportiert werden, um es im Freien ausbrennen zu lassen und auch ein entsprechender Kühlcontainer kann nicht in die Tiefgarage gebracht werden. Sollte ein Auto dann also mehrere Tage in der Tiefgarage brennen, würde das enorme Schäden für die Statik des Gebäudes mit sich führen. Verbrennungsmotoren können natürlich genauso Feuer fangen wie die Akkus von E-Autos oder Hybridfahrzeugen. Es ist folglich nicht das Risiko, das höher ist, es sind die Folgen, die deutlich größere Ausmaße annehmen können.

Wir befinden uns zusätzlich gerade in Gesprächen mit der Versicherung, um prüfen zu lassen, ob grundsätzlich noch Versicherungsschutz besteht, sollten wir trotz des Wissens über die potenziell höhere Gefahr im Falle eines Brandes weiterhin E-Autos und Hybride in der Tiefgarage parken lassen. Aber auch sonst obliegt die Entscheidung, die Tiefgarage für E-Autos und Hybride zu sperren, der Stadt Kulmbach als Eigentümerin der Tiefgarage. Hier stellt sich die Frage, ob man aufgrund einer für manche (betroffene) Person kritischen Entscheidung das Risiko eingehen möchte, obwohl wir von Seiten der Feuerwehr ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass ein Brand solcher Autos gravierende Folgen für die Statik haben könnte, einen massiven Schaden in Kauf zu nehmen. Hier haben wir präventiv zugunsten der Sicherheit entschieden.

Dass E-Autos seltener brennen ist zunächst eine Momentaufnahme. Auch manche Vertreter von Versicherungen gehen davon aus, dass sich die Brandhäufigkeit in den nächsten Jahr an die Zahl der Brände von Autos mit Verbrennungsmotoren anpassen wird, da viele E-Autos noch neu sind und es ja bekanntlich häufig ältere Autos sind, bei denen es zu Bränden kommt.

Unser Oberbürgermeister wird aber in den kommenden Tagen bei einem Ortstermin mit dem Planer der Tiefgarage, der städtischen Tiefbauabteilung und der Feuerwehr Möglichkeiten und evtl. auch kleinere bauliche Alternativen beraten, um eventuell das Parken in gewissen Teilbereichen der Tiefgarage wieder zu ermöglichen.

Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass sich auch andere Städte mit dieser Problematik bereits befasst haben. Es scheint, als ob manche Kommunen entweder die mögliche Gefahr nicht als solche erkennen oder das Problem aufgrund eines unpopulären Verbotes nicht „anpacken“ wollen. Sollten die baulichen Gegebenheiten anderer Tiefgaragen aber alle Rettungsmöglichkeiten ermöglichen, so besteht das Problem für die entsprechende Stadt natürlich auch nicht oder zumindest nur in geringerem Ausmaß.

Aufgrund der Meldung, dass die Stadt Kulmbach dieses Verbot ausgesprochen hat, haben sich bereits andere Städte mit uns in Verbindung gesetzt, die sich derzeit auch mit dieser Problematik beschäftigen. Wie es scheint, ist das Parkverbot für E-Autos und Hybridautos in Tiefgaragen ein größeres Thema, das nun nach und nach mehr Beachtung findet.

Abschließend sei ergänzt, dass die Stadt Kulmbach eine Vielzahl innerstädtischer Parkplätze für Einheimische und Gäste bereithält. Eine derart hohe Anzahl an Parkmöglichkeiten im Zentrum oder in direkter Zentrumsnähe weisen nur wenige andere Städte auf. Es ist also nach wie vor für niemanden ein Problem, einen Parkplatz in Kulmbach zu finden.“ Zitat Ende



Bemerkenswert sind vor allem diese Schlüsse, die man aus der obigen Stellungnahme ziehen kann:



Die Kulmbacher Feuerwehr rät davon ab, E-Autos und Hybridautos in besagter Tiefgarage parken zu lassen, da bei diesen die brennenden Akkus nicht gelöscht werden können

Tiefgaragen, die gewisse bauliche Einschränkungen wie eine geringe Deckenhöhe aufweisen, sollten von E-Autos und Hybrid-Fahrzeugen nicht benutzt werden.

In Parkhäusern sollten E-Autos und Hybrid-Fahrzeugen vielleicht nur im Erdgeschoss parken

Auch andere Städte haben das Problem erkannt und denken über Maßnahmen nach. Möglicherweise gibt es bald auch in anderen Städten Parkverbote für E-Autos und Hybridautos in Tiefgaragen?

PC-WELT hat bei der Münchner Berufsfeuerwehr und bei einigen anderen bayerischen Städten um eine Stellungnahme angefragt. Denn wenn E-Autos und Hybride nicht mehr in der Tiefgarage in Kulmbach parken dürfen, weshalb dürfen sie das dann noch in den Münchner Tiefgaragen? Von denen einige ebenfalls sehr, sehr eng gebaut sind.