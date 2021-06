Elden Ring: Neuer Trailer zeigt erste Spielszenen

Denise Bergert

Das neue Spiel der „Demon‘s Souls“-Entwickler From Software erscheint im Januar 2022 für PC und Konsolen.

Vergrößern Elden Ring erscheint im Januar 2022. © From Software

Nach fast zwei Jahren Funkstille zu „Elden Ring“ , hat Entwickler From Software in dieser Woche im Rahmen der E3 2021 einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Das neue Werk der „Demon‘s Souls“-Macher wurde im Sommer 2019 angekündigt . Weitere Informationen blieb der japanische Entwickler jedoch bis jetzt schuldig.

Im neuen Gameplay-Trailer weist From Software darauf hin, dass die Spielwelt und die Story in Zusammenarbeit mit Fantasy-Autor George R. R. Martin entwickelt wurden. R. R. Martin lieferte bereits die Grundlage für die Erfolgsserie „Game of Thrones“ mit seiner Roman-Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“. Der Trailer zeigt detailverliebte weitläufige Welten mit verfallenen Burgen und Tempeln, sowie mythische Feinde. Der Held des Spiels ist zu Fuß und mit dem Pferd unterwegs, das ihm auch in Endgegner-Kämpfen zur Seite steht. Der Schwierigkeitsgrad dürfte dabei mit den früheren Titeln des Entwicklers – „Demon‘s Souls“ oder „Bloodbourne“ - vergleichbar sein. Wie auch in diesen Spielen soll From Software bei „Elden Ring“ auf klassische Rollenspiel-Elemente und einen Charakter-Editor setzen. Ebenfalls an Bord sind ein Tag-Nacht-Zyklus, ein Wettersystem und ein Online-Modus.

„Elden Ring“ erscheint am 21. Januar 2022 für Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4 und Playstation 4.