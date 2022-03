Elden Ring: Hacker zerstören Spielstände mit PC-Exploit

Denise Bergert

Über einen Exploit können Hacker die Spielstände von „Elden Ring“ auf dem PC zerstören.

Vergrößern "Elden Ring" kämpft mit einem fiesen PC-Exploit. © From Software

Im Open-World-Rollenspiel " Elden Ring " ist in den vergangenen Tagen ein Exploit aufgetaucht, der Spieler in eine unendliche Todesschleife stürzen kann und damit den Spielstand zerstört. Ein Video des Twitter-Accounts EldenRingUpdate zeigt den Exploit in Aktion.

Angreifer stürzen Spieler in Todesschleife

Betroffen sind PC-Spieler, die andere Nutzer über die Online-Funktion ihrem Spiel beitreten lassen. Führt der Angreifer und Gast hier eine bestimmte Fähigkeit aus, kann er damit eine Art Störung aktivieren, die das Spiel des Hosts zum Absturz bringt. Versucht der Host im Anschluss, das Spiel wieder zu öffnen, stürzt sein Charakter immer wieder in den Tod. Alle bisherigen Spielstunden gehen auf diese Weise verloren.

Workaround funktioniert nicht in jedem Fall

Nutzer auf Reddit haben einen vorläufigen Workaround gefunden, der jedoch nicht bei allen Spielern zu funktionieren scheint. Bevor ihr Charakter stirbt, können Spieler versuchen, „Elden Ring“ schnelle mit Alt + F4 zu beenden. Das verschafft ihnen beim nächsten Login etwas mehr Zeit. Beim erneuten Start des Spiels, gilt es, schnell die Karte zu öffnen und sich zu einem Ort der Gnade zu teleportieren. Die einzige sichere Möglichkeit, eine feindliche Invasion zu verhindern ist aktuell, die Spieldaten zu sichern und „Elden Ring“ offline zu spielen. From Software und Bandai Namco haben sich bislang noch nicht zu dem Exploit geäußert.