Einweg E-Zigaretten: Dümmster Trend seit langem – so schädlich sind Wegwerf-Vapes

Panagiotis Kolokythas

Wegwerf-E-Zigaretten sind im Trend. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber: Sie sollten verboten werden. Der Grund.

Vergrößern Einweg-E-Zigaretten sind im Trend und gehören verboten © Yarrrrrbright / Shutterstock

Vor allem bei jungen Menschen sind aktuell Einweg E-Zigaretten im Trend. Nicht zuletzt auch, weil prominente Streamer auf Twitch dafür die Werbetrommel rühren. In aller Munde ist etwa die "Elf Bar", die mit coolen Farben und originellen Geschmacksrichtungen vor allem eine jüngere Zielgruppe anspricht. Es gibt aber auch viele andere Hersteller, die in diesen boomenden Markt drängen.

Bei genauerer Betrachtung entpuppen sich solche Wegwerf-E-Zigaretten aber als extrem umweltschädliche Produkte. Der einfache Grund: In den für rund 10 Euro erhältlichen E-Zigaretten stecken meistens Lithium-Ionen-Akkus, die dann schließlich gemeinsam mit der E-Zigarette im normalen Hausmüll landen, wo sie eigentlich nicht hingehören.

Darauf machen die Hersteller solcher Einweg-E-Zigaretten zwar aufmerksam, aber nicht alle Verbraucher dürften sich dran halten. Laut einer aktuellen Studie aus Großbritannien, wo der Einweg-E-Zigaretten-Trend schon früher begann, landen über 50 Prozent der Wegwerf-E-Zigaretten im normalen Müll. Allein die in einem Jahr in Großbritannien weggeworfenen Einweg-E-Zigaretten würden ausreiche, um 1.200 Batterien für Elektrofahrzeuge herzustellen.

Massive Verschwendung von Akkus durch Wegwerf-E-Zigaretten

In der "Elf Bar 600" steckt beispielsweise laut Hersteller ein 550-mAh-Akku. Nach etwa 600 Zügen landet damit jedes Mal ein eigentlich wiederverwertbarer Akku im Müll. Zum Vergleich: Im Galaxy S22 steckt ein 3.700-mAh-Akku. Mit dem Wegwerfen von 7 Elf Bars wird damit eine Akkukapazität einfach in den Müll weggeschmissen, die für den jahrelangen Einsatz eines Galaxy S22 ausreichen würde.

Ganz zu schweigen von der Verschwendung der wertvollen Seltenen Erden, die für die Herstellung der Akkus benötigt werden. Allein in Deutschland werden jeden Monat eine hohe sechstellige Anzahl solcher Wegwerf-E-Zigaretten verkauft und damit nach dem Verbrauch wieder weggeschmissen.

Youtuberin weist auf Problematik hin und fordert Verbot von Wegwerf-Vapes

Die reichweitenstarke Youtuberin Alicia Jones hat am Donnerstag ein sehenswertes Video mit dem Titel "Warum Einweg Vapes SOFORT verboten werden müssen" veröffentlicht , in dem sich Jones der Problematik annimmt. In dem Clip weist Jones auch darauf hin, dass es Hinweise darauf gibt, dass in den Liquids der in China hergestellten Einweg-E-Zigaretten auch eher schädliche Stoffe enthalten sein könnten. Jedenfalls gäbe es Berichte von Nutzern, die über einen seltsamen Geschmack und Husten klagen.

Alicia Jones kommt in ihrem Video zu einem Schluss: Bei Mehrweg-E-Vapes sollten die Steuern gesenkt werden und dafür die Wegwerf-E-Zigaretten komplett in Europa verboten werden.