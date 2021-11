Ein Monat Disney+ für 1,99 Euro

Denise Bergert

Disney will mit einem Sonderangebot und 77 Prozent Rabatt neue Kunden für seinen Streaming-Dienst Disney+ gewinnen.

Vergrößern Disney+ für einen Monat nur 1,99 Euro. © Disney+

Disney feiert am 12. November den sogenannten Disney+ Day. An diesem Tag startete das Hollywood-Studio vor zwei Jahren in den USA seinen Streaming-Dienst Disney+. Disney nutzt den Anlass, um neue Kunden für Disney+ zu gewinnen.

Im Rahmen eines Sonderangebots gewährt das Unternehmen 77 Prozent Rabatt auf das Monatsabo für seinen Streaming-Dienst. Anstatt der herkömmlichen Monatsgebühr in Höhe von 8,99 Euro. Kostet ein Monat Disney+ so nur 1,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 14. November 2021 und kann sowohl von Neukunden als auch von ehemaligen Kunden, die derzeit kein aktives Disney+-Abo mehr haben, genutzt werden.

Wer sein Probe-Abo nach Ablauf der Monatsfrist nicht kündigt, zahlt im Anschluss monatlich 8,99 Euro. Im Gegensatz zum Monatsabo, das neue Kunden anlocken soll, hat sich am Preis für das Jahresabo nichts geändert. Es kostet weiterhin 89,90 Euro.

Zum Disney+ Day finden diverse neue Inhalte ihren Weg in das Abo-Angebot von Disney+. Neu hinzu kommen unter anderem der Abenteuerfilm „Jungle Cruise“ und der Marvel-Titel „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“.