Ein Jahr Netflix geschenkt bei diesen o2-Tarifen - nur noch für kurze Zeit

Mit "Select & Stream" können o2-Neu- und Bestandskunden einen der Streaming-Dienste Netflix, Sky Ticket Entertainment oder o2-TV powered by Waipu.tv ganze 12 Monate lang gratis nutzen.

Aktion nur noch bis 11. Juli! Noch ein paar Tage lang gibt es das Angebot von O2 an alle Kunden, einen Streaming-Dienst für ein Jahr kostenlos zu nutzen. Mit dabei ist das beliebte Netflix, Sky Ticket Entertainment oder das eigene o2-TV-Angebot powered by Waipu.tv.

Wer kann das Angebot wahrnehmen?

Das Gratis-Angebot "Select & Stream" können Neu- oder o2-Bestandskunden mit einem Mobilfunkvertrag ab „o2 Free M Boost“ oder höher, bzw. Kunden mit einem o2-Internetvertrag ab „o2 my Home M“ oder höher in Anspruch nehmen. Zusätzlich profitieren Sie als o2-Kunde derzeit von einer Ersparnis von knapp 120 Euro, je nach gewähltem Vertrag. Wichtig : Bei o2-Bestandskunden wird mit Nutzung des Streaming-Angebots der laufende Vertrag verlängert.

Netflix, Sky Ticket oder o2-TV 12 Monate kostenlos

Wenn Sie eine Vertragsverlängerung oder einen Neuvertrag abschließen, gibt es das „o2 Select & Stream“-Angebot 12 Monate gratis dazu. Dabei haben Sie die Wahl, sich zwischen einem der drei Streaming-Dienste zu entscheiden. Zur Auswahl steht das Netflix Basis-Abo, Sky Ticket Entertainment sowie o2-TV L.

Netflix: Den beliebten Streaming-Dienst Netflix erhalten Sie im Basis-Abonnement. Den meisten ist der Dienst natürlich längst bekannt. Der Dienst bietet tolle exklusive Inhalte wie etwa die Netflix-Originale „Haus des Geldes“, „Narcos“, „The Witcher“, „Tote Mädchen lügen nicht“ oder „Stranger Things“. Falls Sie Netflix bereits nutzen, können Sie Ihren Account zu „o2 Select & Stream“ überführen. Sie sind dabei auch nicht auf das Basis-Abo beschränkt, falls Sie einen der teureren Netflix-Abos wählen möchten, wird Ihnen der 7,99 Euro Basis-Preis von den Kosten abgezogen.

Sky Ticket Entertainment: Mit Sky Ticket Entertainment erhalten Sie 12 Monate lang die neuesten sowie exklusive Serien wie etwa die Sky-Originals „Gangs of London“ oder Top-Serien der US-Studios von HBO, FOX, TNT, ABC und vielen mehr. Daneben erhalten Sie ein breites Portfolio an kompletten Serien, Dokumentationen und Kids-Inhalten – zu jeder Zeit, immer auf Abruf und mit zwei parallelen Streams gleichzeitig. Sky Ticket Entertainment kostet ansonsten 9,99 Euro monatlich, somit würde sich der dieser Deal mehr als das Netflix-Angebot lohnen. Um das Angebot zu Sky Ticket Entertainment wählen dürfen Sie in den letzten 12 Monaten kein Ticket-Abo besessen haben oder müssen eben vollständiger Neukunde sein.

o2-TV powered by Waipu.tv: Der unternehmenseigene Dienst o2-TV hebt sich von den Streaming-On-Demand-Diensten wie Sky Ticket oder Netflix deutlich ab und eignet sich perfekt als Alternative zu herkömmlichen Sat- oder Kabel-Fernsehen der Konkurrenz wie etwa Vodafone.

Mit o2-TV bestimmen Sie, wann, wo und wie Sie etwas im Fernsehen ansehen. Zudem sind Sie nicht an Zuhause gebunden, wenn Sie sich etwas im TV ansehen möchten. Sie schauen Überall, zu Hause und unterwegs – wie bei herkömmlichen Streaming-Anbietern auch, jedoch im bekannten TV-Programm auf bis zu vier Geräten gleichzeitig: auf dem Smart-TV, Smartphone oder Tablet – alles mit nur einem Account.

Im Speziellen handelt es sich dabei um das Paket „o2 TV L“. Hier erhalten Sie über 100 TV-Sender, über 90 davon in HD. Mit dabei: Fernsehprogramme aus dem Free-TV, New-TV, zahlreiche Spartensender wie Koch- oder Gaming-Sender und dazugehörige Video-On-Demand-Streaming-Funktionen. Weiterhin profitieren Sie von einem 100-Stunden-Online-Aufnahmespeicher und weiteren großartigen Funktionen wie etwa einer Pause- und Neustartfunktion im laufenden TV-Programm. Sie schauen, wann und wo Sie wollen - per Livestream oder als zeit-flexible Aufnahme. Gegenüber dem Fernsehen über herkömmlichen Kabel- oder Sat-Empfang haben Sie riesige Vorteile.

Der Dienst wird in Zusammenarbeit mit dem bekannten Streaming-Anbieter Waipu.tv ermöglicht und kostet normalerweise 9,99 Euro im Monat.

So profitieren Sie von Select & Stream

Das Angebot gilt bei der Buchung oder Verlängerung aller "o2 Free" und "o2 my Home" Laufzeittarife ab 34,99 Euro im Monat.



Noch bis 11. Juli 2021 einen neuen Vertrag für Internet zu Hause oder Mobilfunk abschließen oder Ihren bestehenden Vertrag verlängern.

Nach Aktivierung des Vertrags erhalten Sie eine SMS oder E-Mail und aktivieren darüber den Lieblings-Streaming-Dienst deiner Wahl über o2-Priority.

