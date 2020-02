Edge: Neue Funktion blockt unerwünschte App-Downloads

Hans-Christian Dirscherl

Der Browser Edge hat jetzt einen Download-Blocker für unerwünschte Apps. So aktivieren Sie die neue Funktion.

Vergrößern Microsoft Edge Beta.

Microsoft hat den Browser Edge um einen Download-Blocker für unerwünschte Apps erweitert, wie Betanews schreibt. Diese neue Sicherheitsfunktion mit der Bezeichnung "Block potentially unwanted apps“ ist derzeit nur in der Betaversion von Microsoft Edge vorhanden. Ende Februar 2020 soll Microsoft die neue Funktion aber auch in die finale Version von Edge aufnehmen.



Microsoft erklärt die Funktionsweise folgendermaßen: "Sie blockiert Downloads von Apps mit schlechter Reputation, die ein unerwartetes Verhalten zeigen könnten“. Letztendlich soll die neue Funktion die Installation von sogenannter Crapware oder unerwünschten Werbetools verhindern, also von Programmen, die der Nutzer überhaupt nicht will. Dazu gehören zum Beispiel Browser-Toolbars, die ungefragt installiert werden. Oder Crypto-Mining-Tools, die im Hintergrund laufen und Bitcoins schürfen sollen. Die neue Funktion ergänzt bereits vorhandene Schutzmechanismen wie „Microsoft Defender Smartscreen“, das Malware und Phishing-Attacken abwehren soll.



Der Download-Blocker für potenziell unerwünschte Apps ist in Edge allerdings nicht standardmäßig eingeschaltet. Der Nutzer muss die neue Funktion "Block potentially unwanted apps“ also erst noch selber scharf schalten. Dazu aktualisieren Sie Edge auf die neueste Version, klicken dann rechts oben im Browser-Fenster auf „…“ und wählen den Menüpunkt „Settings“. Danach gehen Sie in den Abschnitt „Privacy and services“ und scrollen dort ganz nach unten zu „Services“. Bei „Block potentially unwanted apps“ legen Sie den Schalter um. Damit ist die neue Funktion aktiviert.

Vergrößern Ganz unten können Sie die neue Funktion aktivieren.

