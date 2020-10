Ecovacs Deebot Ozmo 920: Saugroboter unschlagbar günstig

Hans-Christian Dirscherl

Saug-Wisch-Roboter des bekannten Herstellers Ecovacs gibt es aktuell deutlich günstiger für Prime-Kunden. Nur noch rund 1,5 Stunden lang gibt es den Ecovacs Deebot Ozmo 920 für extrem günstige 289 Euro.

Vergrößern Ecovacs Deebot OZMO 920 © Ecovacs

Sie können nur noch rund 1,5 Stunden lang den Ecovacs Deebot Ozmo 920 Saug- & Wischroboter kaufen. Dieser Roboter kostet für Prime-Mitglieder nur 289 Euro statt der sonst üblichen 449 Euro. 289 Euro sind laut unserem Preisvergleich unschlagbar günstig für diesen Roboter. Dieser Roboter unterstützt Google Assistant und Alexa und lässt sich per App bedienen.

Einen besonders leistungsstarken Saug-Wisch-Roboter mit vielen smarten Funktionen gibt es außerdem heute und morgen als Amazon-Prime-Day-Angebot . Dabei handelt es sich um den Ecovacs Deebot Ozmo 950, ein ehemaliges Topmodell unter den Reinigungsrobotern von Ecovacs. Wir haben den den Ecovacs Deebot Ozmo 950 getestet, unser Testfazit lautete: „Ein schnell, relativ leise und insgesamt gründlich reinigender Saugroboter. Die Feuchtwischfunktion ist eine nette Ergänzung und vor allem für Stauballergiker sinnvoll, das Rauswischen von Hand ersetzt sie aber nicht.“

Sie können den Ozmo 950 nicht nur per Timer programmieren und per App bedienen, sondern ihn auch mit Sprachbefehlen an Alexa oder Google Assistant steuern. Als Prime-Day-Angebot kostet der Ecovacs Deebot Ozmo 950 am 13.10. und am 14.10. nur 399 Euro statt der sonst üblichen 599,99 Euro. 50 Einwegtücher gibt es noch gratis dazu.

Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung 2020

Amazon Prime Day 2020: Die besten Angebote heute!



Die besten Handytarife am Prime Day



Prime Day: Microsoft Office 2019 59 Euro günstiger (Dauerlizenz)



GPS-Tracker von Vodafone inkl. 2 Jahre SIM für 63 Euro



Viele Amazon-Geräte jetzt stark reduziert: Echo, Fire HD, Fire TV, Kindle