Echo-Geräte bis 60 Euro günstiger plus 6 Monate Music Unlimited geschenkt

Am 15. und 16. Juli gibt es viele Amazon-Geräte zu einmaligen Preisen. Neben dem Echo, Echo Plus und Echo Show gibt es z.B. den Fire TV Stick 50 % günstiger. Auch das Kindle Paperwhite und die Ring Türklingel sind stark reduziert. Außerdem erhält jeder Käufer eines Echo-Geräts 6 Monate Amazon Music gratis dazu.

Video-Beschreibung einblenden Die Amazon Prime Days sind da und endlich heißt es wieder: sparen, sparen, sparen! Vom 15. bis 16. Juli haut Amazon viele Rabatte raus. Also wer da nicht zuschlägt, ist selbst schuld!

Heute beginnt die große Rabatt-Schlacht bei Amazon. Unter Anderem bietet Amazon Echo-Geräte, Fire TV, Kindle sowie das Ring- und das Blink-System deutlich günstiger an.

Das kompakte Echo Show 5 wird für 59,99 Euro statt 89,99 Euro angeboten. Das Echo der 2. Generation können Sie heute für nur 59,99 statt 99,99 Euro kaufen. Am meisten sparen können Sie bei Kauf eines Echo Plus (nur 99,99 Euro) oder Echo Show (179,99 Euro) : hier sparen Sie 50 Euro zum Normalpreis.

Wenn Sie sich für das Echo Show oder Echo Plus entscheiden, erhalten Sie gratis eine smarte Philips Hue Lampe dazu:

Echo Show für 179,99 Euro inkl. Philips Hue Lampe: 50 Euro gespart

Echo Show 5 für 59,99 Euro: 30 Euro gespart

Echo für 59,99 Euro: 40 Euro gespart

Echo Plus für 99,99 Euro inkl. Philips Hue Lampe: 50 Euro gespart



Aktion: 6 Monate Amazon Music geschenkt

Wenn Sie im Aktionszeitraum ein Echo-Gerät kaufen, erhalten Sie 6 Monate Amazon Music for free dazu! Voraussetzung ist, dass Sie Prime Mitglied sind oder es werden möchten und sich zum ersten Mal für Amazon Music anmelden. Welche Echo-Geräte bei der Aktion dabei sind und genauere Infos dazu finden Sie hier :



Weitere attraktive Deals zu Geräten mit Alexa-Sprachsteuerung

Amazon verkauft smarte Lautsprecher, TV-Sticks, Tablets, Video-Türklingel und Video-Überwachungssysteme zu deutlich reduzierten Preisen. Wir haben alle relevanten Angebote in dieser Tabelle zusammengefasst:

Mehr Informationen zu den oben genannten Geräten: Echo Show 5 stellen wir Ihnen in dieser Meldung vor, einen ausführlichen Testbericht des größeren 10-Zoll-Modells der zweiten Generation finden Sie außerdem hier. Echo Plus mit integrierter Zigbee-Bridge haben wir ebenfalls getestet. Zu den Fire-HD-Kids-Edition-Tablets finden Sie hier zusätzliche Informationen. Einen Testbericht zur Ring Video Doorbell 2 können Sie wiederum hier nachlesen. Den Testbericht des Fire HD 8 Tablets von 2018 finden Sie hier. Und den wasserdichten Kindle Paperwhite stellen wir in dieser Meldung vor. Bei dieser Variante werden "Spezialangebote" (Werbung) angezeigt, wenn der Bildschirm des E-Book-Readers gesperrt ist.



Die oben genannten Angebote gelten, so lange der Vorrat reicht.

Von Montag, dem 15. Juli, 0:01 Uhr bis zum 16. Juli 2019 um 23:59 Uhr findet der Prime Day statt. Für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich gibt es unzählige Angebote zu stark reduzierten Preisen. Auch viele Amazon Devices werden in diesem Zeitraum zu besonders attraktiven Preisen angeboten. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Meldung: Amazon Prime Day 2019 startet am 15. Juli - hier alle Infos und die besten Deals.

