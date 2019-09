Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft jetzt Echos, Fire-Geräte und den Kindle Paperwhite deutlich günstiger. Sie sparen bis zu 100 Euro.

Vergrößern Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Show, Fire HD, Fire TV und Kindle deutlich günstiger © Amazon

Amazon verkauft ab sofort und bis 30. September 2019 ausgewählte Echo-, Fire- und Kindle-Geräte zu deutlich reduzierten Preisen. Bei diesen Geräten handelt es sich allerdings nicht um Neuware, sondern um generalüberholte Exemplare.

Konkret sind diese generalüberholten Geräte preisreduziert erhältlich:

Echo Dot ist der Kleine unter den Echos. Einen Testbericht dazu finden Sie hier. Der hier angebotene Echo Dot ist das aktuelle Modell der dritten Generation, Amazon verkauft aber auch das Vorgängermodell günstiger.

Der preisreduziert angebotene Echo wiederum stammt aus der zweiten Generation und ist damit aktuell. Unseren Testbericht finden Sie ebenfalls an dieser Stelle.

Echo Plus ist der Echo mit eingebauter Zigbee-Bridge, mit der Sie beispielsweise Hue-Leuchten ohne zusätzliche Hue-Bridge nutzen können. Beachten Sie aber, dass Amazon im Rahmen dieser Aktion sowohl die Vorgängergeneration von Echo Plus als auch den aktuellen Echo Plus der 2. Generation generalüberholt und deutlich günstiger anbietet. Bezüglich der Zigbee-Bridge sollte das aber keinen Unterschied machen.



Anders ist das beim Echo Show der Vorgängergeneration: Hier fehlt der angebotenen ersten Generation die Zigbee-Bridge, die erst die zweite Generation von Echo Show besitzt. Falls Sie die Zigbee-Bridge unbedingt im Echo Show haben wollen, können Sie aber auch generalüberholte Exemplare der zweiten Generation jetzt deutlich günstiger kaufen.

Den Kindle Paperwhite stellen wir Ihnen in dieser Meldung vor . Und Informationen zu Fire HD 10 und Fire HD 8 finden Sie in diesem Artikel. Den Fire TV Stick 4K haben wir außerdem getestet.

Übrigens: Echo Spot und Echo Show 5 bietet Amazon im Rahmen der obigen Kampagne nicht generalüberholt preisreduziert an.



