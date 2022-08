Echo Dot 4 zum Tiefstpreis von 25 Euro und als Bundle erhältlich

Michael Söldner

Amazon bietet den Lautsprecher Echo Dot 4 zum Tiefstpreis an. Wer will, kauft gleich zwei Lautsprecher zum Schnäppchenpreis.

Vergrößern Der Echo Dot 4. Generation von Amazon war noch nie so günstig! © amazon.de

Der smarte Lautsprecher Echo Dot 4. Generation von Amazon ist bei Nutzern als Gerät zur Steuerung über den smarten Assistenten Alexa sehr beliebt. Der Versandriese verlangt eigentlich 59,99 Euro für den Lautsprecher, zuletzt lag der Preis mit 39,99 Euro schon deutlich darunter. Nun hat Amazon den Preis des Echo Dot 4 noch einmal deutlich gesenkt: Der smarte Lautsprecher kostet derzeit nur 24,99 Euro und ist damit so günstig wie noch nie.

Doppelpack mit Sparpotenzial

Wer seine Wohnung gern mit zwei smarten Lautsprechern ausstatten will, bekommt auch dazu eine perfekte Gelegenheit: Amazon bietet ein Bundle aus zwei Echo Dot 4 für 39,98 Euro an. Dazu muss beim Kauf lediglich der Aktionscode DOT4 bei der Bestellung mit angegeben werden. Dadurch wird ein Rabatt von gut 10 Euro gewährt. Die beiden Lautsprecher lassen sich in unterschiedlichen Räumen aufstellen und sorgen an zwei Orten der Wohnung für musikalische Untermalung und Anbindung an das Smart Home.

Auch als Bundle mit Hue-Lampen erhältlich

Der smarte Bluetooth-Lautsprecher Echo Dot 4 bietet Sprachverbindungen zu Alexa. Auf diese Weise kann Musik auf Zuruf gestartet werden, egal ob diese von Amazon Music, Apple Music oder Spotify stammt. Dazu kommt die Möglichkeit, das smarte Zuhause mit dem Echo Dot 4 zu steuern. Amazon bietet den smarten Lautsprecher in den drei Farben Anthrazit, Weiß und Blaugrau an. Neben dem Angebot für ein Doppelpack besteht auch die Möglichkeit, eine oder zwei Hue White-Lampen für jeweils 6 Euro hinzuzufügen. In eine schon vorhandene Lampe eingebaut, lassen sich so eine oder zwei Lichtquellen in der Wohnung auf Zuruf aktivieren oder abschalten.

