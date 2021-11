Echo Dot 3. Gen.: Zwei zum Preis von einem - Amazon-Schnäppchen

Hans-Christian Dirscherl

Wer jetzt einen Echo Dot 3. Gen. kauft, dem schenkt Amazon einen zweiten Echo Dot 3. Gen. Die Details.

Vergrößern Echo Dot 3. Gen.: Zwei zum Preis von einem © Amazon

Amazon verkauft derzeit den Echo Dot 3. Gen. für 39,98 Euro (dabei handelt es sich um die Variante ohne LED-Uhr). Dieser Preis ist nichts besonderes, laut unserem Preisvergleich bekommen Sie den Echo Dot 3. Gen. bereits deutlich günstiger .

Doch aufgepasst: Wenn Sie hier einen Echo Dot 3. Gen. für 39,98 Euro kaufen, dann bekommen Sie einen zweiten Echo Dot 3. Gen. kostenlos dazu. Dieses "2-für-1"-Angebot gilt nur für den Echo Dot 3. Gen in Anthrazit.

Die genauen Bedingungen für „Erhalten Sie 2 Echo Dot (3. Gen.) für 39,98 Euro" können Sie hier nachlesen . Dieses Angebot gilt für Kunden von Amazon.de, die 2 Echo Dot (3. Gen.) in einer einzigen Transaktion bestellen und am Ende des Bestellvorgangs den Aktionscode ECHODOT2FUR1 eingeben. Jeder Kunde kann dieses Angebot nur einmal in Anspruch nehmen. Die Produkte müssen in einer einzigen Bestellung gekauft und mit derselben Versandart an dieselbe Adresse geliefert werden. Das Angebot gilt nur für Kunden mit Lieferadresse in Deutschland.

1 Echo Dot 3. Gen. für 39,98 Euro kaufen und 2 bekommen

Echo Dot 3. Gen. ist zwar nicht die neueste Generation dieses smarten Lautsprechers. Das ist nämlich Echo Dot 4. Gen. Dessen Testbericht finden Sie hier: Test - Echo Dot 4. Gen. und Echo Dot 4. Gen. mit Uhr. Doch die technischen Unterschiede zum Echo Dot 3. Gen. sind minimal, in erster Linie unterscheiden sich die beiden Generationen durch ihre Form. Lesen Sie einfach unseren Testbericht von Echo Dot 3. Gen, um sich über dieses Gerät zu informieren: Amazon Echo Dot 3. Gen. mit LED-Uhr im Test. In den beiden Testberichten erfahren Sie, was Sie alles mit dem kleinen smarten Lautsprecher machen können. Mit diesem 2-für-1-Angebot bekommen Sie auf jeden Fall einen günstigen Einstieg in die Welt von Alexa.

Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Dot & Echo Spot mit Alexa im Test

Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Show/Spot zurücksetzen - so geht’s