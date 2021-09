Hans-Christian Dirscherl

Sie wollen für wenig Geld einen smarten Lautsprecher mit Alexa kaufen? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit: Den Echo Dot 3. Gen. gibt es jetzt zum Bestpreis auf Amazon. Plus: Spartipp für Media Markt.

Vergrößern Echo Dot 3. Gen mit Alexa jetzt zum Bestpreis © Amazon

Wer sich für möglichst wenig Geld einen vollwertigen Alexa-Lautsprecher in die eigenen vier Wände stellen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Denn Amazon hat den Preis für den Echo Dot der 3. Generation noch einmal gesenkt. Der Echo Dot. 3. Gen. in der Farbe "anthrazit" kostet jetzt nur noch 21,99 Euro statt zuvor aufgerufenen 45,99 Euro und statt der 49,99 Euro UVP.



Dabei handelt es sich um die Variante ohne LED-Uhr. Denn den Echo Dot mit LED-Uhr verkauft Amazon nur noch in der aktuellen 4. Generation. Die Vorgänger-Generation, also die 3. Generation des Echo Dot, hat Amazon dagegen in der Variante ohne LED-Uhr nach wie vor im Angebot. Dies ist damit ein besonders preiswerter Einstieg in die Welt der Echos mit Alexa. Das gilt ganz besonders jetzt, weil Amazon den Preis noch einmal auf 21,99 Euro gesenkt hat.

Echo Dot. 3. Gen. für 21,99 Euro bei Amazon kaufen

Extra-Tipp: Auch Media Markt verkauft den Echo Dot 3. Gen. jetzt für 21,99 Euro. Dort bekommen Sie ihn sogar in Lila . Allerdings kommen bei Media Markt noch 4,99 Euro Versandkosten hinzu.

Testberichte

Wir haben den Echo Dot 3. Gen getestet, unseren Testbericht finden Sie hier: Amazon Echo Dot 3. Gen. mit LED-Uhr im Test. Lassen Sie sich von der „LED-Uhr“ in der Überschrift des Testberichts nicht stören, davon abgesehen gilt dieser Testbericht auch für den hier preisreduziert angebotenen Echo Dot ohne LED-Uhr. Von der Alexa-Funktionalität her gibt es keinen Unterschied zwischen der dritten und der vierten Generation. Insofern können Sie bei diesem Angebot also sofort zuschlagen. Die Käuferbewertungen auf Amazon für den Echo Dot 3. Gen. sind ganz überwiegend positiv.

In unserem Testbericht zum Echo Dot 4. Gen. und Echo Dot 4. Gen. mit Uhr erklären wir den wesentlichen Unterschied zwischen der dritten und der vierten Generation. Nämlich sein Design und damit verbunden der vielleicht minimal bessere Klang.

Selbstverständlich hat Amazon nicht nur den Echo Dot der 3. Gen. Im Preis gesenkt. Sondern es gibt jetzt auch noch viele andere Amazon-Devices deutlich günstiger. Alle Angebote stellen wir hier vor: Ab heute deutlich günstiger - Echo, Ring, Blink, Kindle, Fire TV, Tablets.



