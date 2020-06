Echo Auto im Test: Alexa für Autofahrer

Hans-Christian Dirscherl

Mit Echo Auto verkauft Amazon eine Alexa-Lösung speziell fürs Auto. Welche Vorteile bietet Echo Auto und wo hapert es? Wir machen den Test.

Amazon verkauft seit dem 17.6.2020 Echo Auto in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein Echo, das speziell für den Einsatz im Auto angepasst wurde. Echo Auto konkurriert mit ähnlichen Geräten von Drittanbietern wie zum Beispiel mit dem Roav Viva Pro von Anker. Wir testen das neueste Echo-Gerät von Amazon.

Fazit: Gadget für echte Alexa-Fans Die Inbetriebnahme ist einfach, doch der zusätzliche Nutzen ist überschaubar. Alexa versagt unterwegs immer mal wieder, weil die Mobilfunkverbindung abbricht. Bei der Navigation ist immer noch Fingereinsatz erforderlich, das können Navigationsgeräte von Tomtom oder fest verbaute Infotainmentsysteme besser. Und seine Musik kann man auch mit Siri oder Google Assistant direkt auf dem Smartphone per Sprachbefehl starten. So ist Echo Auto eher etwas für Alexa-Hardcore-Fans als für Gelegenheitsnutzer. Amazon verkauft Echo Auto für 59,99 Euro.



Plus

Leichte Inbetriebnahme

Saubere Verarbeitung, solide Optik



Übersichtliche Bedienung

Gute Mikrofonqualität

Negativ

Nutzung bricht während der Fahrt immer mal wieder ab

Geringe Vorteile gegenüber reiner Smartphone-Nutzung

Navigation nicht ausschließlich per Sprachbefehl möglich

Datenverbrauch zu Lasten des monatlichen Datenvolumens

Weiteres Gerät am Armaturenbrett mit herumhängenden Kabeln



Zielgruppe und: Warum überhaupt ein eigener Echo?

In erster Linie sollen wohl Besitzer älterer Fahrzeuge, die noch keine leistungsfähige Sprachsteuerung im Auto nutzen können, zu Echo Auto greifen. Sie können natürlich Alexa bereits jetzt im Auto nutzen. Über die Alexa-App auf dem Smartphone. Echo Auto soll aber den Vorteil der besseren Spracherkennung dank seiner acht Mikrofone bieten. Zudem nutzt Echo Auto die Lautsprecher Ihres Autos, was für eine bessere Soundausgabe sorgt. Außerdem müssen Sie auf dem Smartphone die Alexa-App erst starten beziehungsweise immer laufen lassen - das entfällt mit Echo Auto.

Funktionsumfang

Grundsätzlich bietet Alexa in Echo Auto die gleichen Funktionen und Skills wie in den eigenen vier Wänden. Sie können also mit Alexa Musik hören, Nachrichten checken, Anrufe tätigen, ihren Kalender organisieren, ein Hörbuch von Audible genießen oder nach einer Route fragen - die Navigation startet dann wahlweise mit Google Maps , Waze oder Apple Maps.

Sie können auch vom Auto aus Ihre Smart-Home-Geräte steuern. Besonders praktisch ist im Auto das Erstellen von To-do-Listen mit Hilfe von Alexa. Wenn Ihnen also während der Fahrt etwas einfällt, das Sie sich notieren möchten, dann müssen Sie nicht eigens anhalten, um sich eine Notiz zu machen. Sondern Sie lassen einfach Alexa eine Notiz anlegen.

Amazon hat Alexa zudem um einige Funktionen erweitert, die speziell im Auto hilfreich sind. So können Sie Alexa zum Beispiel die nächstgelegene Tankstelle suchen und sich die Kraftstoffpreise vorlesen lassen. Auch die Suche nach einer Tankstelle in der Umgebung klappt mit Alexa.



Sie können mit Alexa von Echo Auto aber keinerlei Funktionen Ihres Autos bedienen.

Ausstattung und Lieferumfang

Echo besitzt an der Oberseite acht Mikrofone mit Fernfeldtechnologie. Damit soll Echo Auto die Fahrzeuginsassen trotz Wind-, Reifen-, Klimaanlagen- und Motorengeräusch verstehen kann.

Außerdem sind der Mikrofon an/aus-Schalter und die Aktionstaste dort verbaut. An der Vorderseite Richtung Fahrer befindet sich ein Lichtbalken, der anzeigt, wenn Alexa zuhört oder arbeitet oder ein Problem auftritt. An der rechten Seite verbaut Amazon den microUSB-Anschluss zur Stromversorgung und einen AUX-Audioausgang für den Fall, dass die Verbindung zum Auto nicht über Bluetooth, sondern über ein AUX-Kabel hergestellt wird.

Dem Echo Auto liegen eine Lüftungsschlitzhalterung, ein microUSB-Kabel, ein AUX-Kabel und ein KFZ-Ladegerät bei. Sie stecken entweder dieses Ladegerät in eine 12-Voltsteckdose in Ihrem Fahrzeug oder verbinden das microUSB-Kabel direkt mit einem in Ihrem Auto vorhandenen USB-Port, um Echo Auto mit Strom zu versorgen. Außerdem legt Amazon eine gedruckte mehrsprachige Kurzanleitung und eine Mini-Einleitung für Alexa bei.

Echo Auto besitzt also keinen eigenen Akku und keinen Lautsprecher. Die Soundausgabe erfolgt über die Lautsprecher des Fahrzeugs. Echo Auto überträgt seine Ausgabe via Bluetooth an das Infotainmentsystem des Autos und damit an dessen Lautsprecher. Falls das Auto Bluetooth nicht unterstützt, kann man Echo Auto auch per Kabel mit einer 3,5-mm-Audiobuchse im Auto verbinden.

Die technischen Mindestvoraussetzungen des Fahrzeugs

Ihr Auto muss mindestens über einen Stromanschluss in Form von USB-Port/Zigarettenanzünder und über Lautsprecher sowie über einen AUX-Port verfügen.

Inbetriebnahme

Sie nehmen Echo Auto genauso wie ein Echo zu Hause mit Hilfe der Alexa-App auf Ihrem Smartphone in Betrieb. Denken Sie aber daran, dass Sie Ihr Fahrzeug an einen Standort stellen, an dem eine gute Mobilfunkverbindung besteht. Bei der Einrichtung haben Sie Wahl zwischen Bluetooth und AUX.



Aufgepasst: Echo Auto verbindet sich über die Alexa-App auf dem Smartphone (iOS oder Android) mit Alexa und nutzt das Datenvolumen des Mobiltelefons, um online zu gehen und auf eine Reihe von Alexa-Funktionen wie Musik, Telefonie und mehr zuzugreifen. Das bedeutet: Der Mobilfunkvertrag Ihres Smartphones muss über ausreichend monatliches Datenvolumen verfügen.

Bedienung

Echo Auto funktioniert grundsätzlich genauso wie ein Echo für Zuhause: Mit „Alexa…“ starten Sie jeden Befehl. Dann leuchtet die blaue LED an der Vorderseite auf, Echo Auto überträgt ihre Anfrage an die Alexa-Server und sobald Echo Auto die nötige Antwort herhalten hat, bekommen Sie Ihre Antwort. Das funktioniert grundsätzlich solide, sofern die Mobilfunkverbindung ausreichend stabil ist. Denn das ist das entscheidende Manko bei Echo Auto: Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, haben Sie eben nicht immer und überall eine ausreichend gute Mobilfunkverbindung. Es kann also durchaus vorkommen, dass Sie Alexa etwas fragen und dann keine Antwort mehr erhalten. Alexa bleibt stumm wegen eines Funklochs. Wie unser Test mit Roav Viva Pro bewies, dürfte die Nutzung von Alexa im Auto gerade im ländlichen Raum wegen der Verbindungsabbrüche oft problematisch sein.



Die gesamte Rechenleistung für Alexa kommt also von den Amazon-Servern. Im eigentlichen Echo Auto steckt keine Intelligenz. Besser wäre es gewesen, wenn Amazon wenigstens einige grundlegende Funktionen direkt in Echo Auto integriert und diesen somit etwas unabhängiger von einer Mobilfunkverbindung gemacht hätte. So gehen die Automobilhersteller wie zum Beispiel Daimler mit dem MBUX oder BMW vor und lassen Auto-nahe Funktionen wie die Steuerung der Klimaanlage auch ohne Serveranbindung per Sprachsteuerung bedienen.

Während die Musik spielt können Sie Alexa jederzeit per Sprachbefehl eine Navigation starten lassen.



Navigation: Ohne tippen geht nichts

Sie können Alexa zwar eine Route erstellen lassen, es ist aber nicht möglich diese Navigation komplett nur per Sprache zu starten. Denn wenn Sie Alexa via Echo Auto nach einer Route fragen, dann liefert Alexa diese in Form einer Mitteilung auf das Smartphone. Diese Mitteilung müssen Sie mit einem Fingertipp öffnen. Danach müssen Sie mit einem weiteren Fingertipp die Navigation in Ihrer Navigationsapp starten.

Das können selbst ältere TomTom-Navigationsgeräte und vor allem viele Infotainmentsysteme moderner PKWs besser. Sie können damit immer eine Navigation komplett ohne Fingerbewegung und nur per Sprache starten.



Tipp: Sie können in der Alexa-App unter „Einstellungen, Verkehr“ die Navigationsapp festlegen, die Alexa nutzen soll. Also auf einem iPhone beispielsweise von Apple Karten zu Google Maps umschalten.

Der Test wird fortgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert.



Preis

Amazon verkauft Echo Auto für 59,99 Euro.

