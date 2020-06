Hans-Christian Dirscherl

Amazon will mit Alexa ins Auto und verkauft ab heute Echo Auto. Dabei handelt es sich um ein Echo, dass speziell für den Alexa-Einsatz im Auto angepasst wurde.

Vergrößern Echo Auto: Amazon bringt Alexa ins Fahrzeug © Amazon

Amazon verkauft ab heute Echo Auto in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein Echo, dass speziell für den Einsatz im Auto angepasst wurde. Echo Auto konkurriert mit ähnlichen Geräten von Drittanbietern wie zum Beispiel mit dem Roav Viva Pro von Anker.



Damit Echo Auto die Fahrzeuginsassen trotz Wind-, Reifen-, Klimaanlagen- und Motorengeräusch verstehen kann, verbaut Amazon acht Mikrofone mit Fernfeldtechnologie. Damit soll Alexa die an sie gerichteten Befehle sogar verstehen, wenn Musik im Auto spielt.

Vergrößern Echo Auto: Links das Mikrofon-aus-Button, rechts der Setup-Button. © Amazon

Grundsätzlich bietet Alexa in Echo Auto die gleichen Funktionen und Skills wie in den eigenen vier Wänden. Sie können also mit Alexa Musik hören, Nachrichten checken, Anrufe tätigen, ihren Kalender organisieren, ein Hörbuch von Audible genießen oder nach einer Route fragen - die Navigation startet dann wahlweise mit Google Maps , Waze oder Apple Maps.

Sie können auch vom Auto aus Ihre Smart-Home-Geräte steuern. Besonders praktisch ist im Auto das Erstellen von To-do-Listen mit Hilfe von Alexa. Wenn Ihnen also während der Fahrt etwas einfällt, das Sie sich notieren möchten, dann müssen Sie nicht eigens anhalten, um sich eine Notiz zu machen. Sondern Sie lassen einfach Alexa eine Notiz anlegen.

Amazon hat Alexa zudem um einige Funktionen erweitert, die speziell im Auto hilfreich sind. So können Sie Alexa zum Beispiel die nächstgelegene Tankstelle suchen und sich die Kraftstoffpreise vorlesen lassen.



Vergrößern Montage © Amazon

Seinen Strom bekommt Echo Auto entweder von der 12-V-Steckdose des Fahrzeugs oder von einem integrierten USB-Anschluss im Auto. Die Soundausgabe erfolgt über die Lautsprecher des Fahrzeugs. Echo Auto überträgt seine Ausgabe via Bluetooth an das Infotainmentsystem des Autos und damit an dessen Lautsprecher. Falls das Auto Bluetooth nicht unterstützt, kann man Echo Auto auch per Kabel mit einer 3,5-mm-Audiobuchse im Auto verbinden. Die technischen Mindestvoraussetzungen des Fahrzeugs sind also:

1. 12-Volt-Steckdose/USB-Port zur Stromversorgung

2. Lautsprecher



Echo Auto besitzt also keinen eigenen Akku und keinen Lautsprecher.



Echo Auto verbindet sich über die Alexa-App auf dem Smartphone (iOS oder Android) mit Alexa und nutzt das Datenvolumen des Mobiltelefons, um online zu gehen und auf eine Reihe von Alexa-Funktionen wie Musik, Telefonie und mehr zuzugreifen. Das bedeutet: Der Mobilfunkvertrag Ihres Smartphones muss über ausreichend monatliches Datenvolumen verfügen.

Vergrößern Echo Auto © Amazon

Amazon verkauft Echo Auto ab sofort für 59,99 Euro. Ein passender Halter für die Lüftungsschlitze liegt bei.

Vergrößern Lieferumfang © Amazon

Wozu überhaupt ein eigenes Echo-Gerät für das Auto?

Sie können natürlich Alexa bereits jetzt im Auto nutzen. Über die Alexa-App auf dem Smartphone. Echo Auto soll aber den Vorteil der besseren Spracherkennung dank seiner vielen Mikrofone bieten. Außerdem müssen Sie auf dem Smartphone die Alexa-App erst starten beziehungsweise immer laufen lassen.



Wichtig: Damit Sie Alexa im Auto nutzen können, muss eine ausreichend leistungsfähige Mobilfunkverbindung zu den Alexa-Servern von Amazon bestehen. Ohne Internetverbindung streikt Alexa im Auto. Wie unser Test mit Roav Viva Pro bewies, dürfte die Nutzung von Alexa im Auto gerade im ländlichen Raum wegen der Verbindungsabbrüche oft problematisch sein.

