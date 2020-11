Echo 4. Gen. jetzt als RED-Edition: 10 Euro für guten Zweck

Hans-Christian Dirscherl

Amazon verkauft jetzt eine echte Hingucker-Variante des neuen Echo 4: die RED-Edition. 10 Euro vom Kaufpreis sind für einen guten Zweck.

Vergrößern Der Echo (4. Generation), Product (RED) + Philips Hue-White-LED-Lampe © Amazon

Amazon kooperiert in Deutschland mittlerweile das dritte Jahr in Folge mit RED und gibt Kunden so die Möglichkeit, mit dem Kauf eines Echo-Lautsprechers auch noch für einen guten Zweck zu spenden. Im Jahr 2020 handelt es sich dabei um den erst vor wenigen Wochen vorgestellten Echo der vierten Generation als RED-Produkt.

Technisch entspricht dieser "Echo 4. Gen. RED" exakt dem standardmäßigen Echo 4. Gen. Lediglich die Gehäusefarbe ist eben rot. Damit wird der Echo RED zu einem Blickfang in der Wohnung.

Falls Sie wissen wollen, was unter der roten Hülle steckt – unser Testbericht verrät es:

Echo 4. Gen. im Test: Smarter Lautsprecher mit gutem Sound & Smart Home Hub .

Neben der klassischen Lautsprecherfunktion und der smarten Sprachassistentin Alexa hat Amazon mit Erscheinen der vierten Echo-Generation auch die bisher dem Echo Plus und einigen Echo-Show-Varianten vorbehaltene Zigbee-Bridge in den Echo integriert. Sie können also die beiliegende Hue-Leuchte ohne zusätzliche Hue-Bridge direkt mit dem Echo 4. Gen. verbinden. Der durch die Zigbee-Bridge-Integration überflüssig gewordene Echo Plus wurde aus dem Programm genommen.

Und welche gute Tat vollbringen Sie nun mit dem Kauf eines Echo RED? Amazons Antwort: Von jedem verkauften Echo RED spendet Amazon zehn Euro an Fund for the Global Fund, um den Kampf gegen Covid-19 und HIV/AIDS-Programme in der Region Subsahara-Afrika zu unterstützen.

Der limitierte "Echo (4. Generation), Product (RED) + Philips Hue-White-LED-Lampe" ist in Deutschland ab sofort für 97,47 Euro erhältlich. Der Preis ist der gleiche wie bei den Echos in den konventionellen Farben. Eine Hue-Leuchte liegt immer bei.

