Hans-Christian Dirscherl

Ebay führt zwei neue Zahlungsoptionen ein, die über den Zahlungsdienstleister Klarna abgewickelt werden.

Vergrößern Ebay: Zwei neue Klarna-Zahlungsoptionen © Gary L Hider/Shutterstock.com

Ebay führt in Deutschland die Klarna-Zahlungsoptionen "Kauf auf Rechnung" und "Ratenkauf" ein. Ebay will die beiden neuen Optionen in den kommenden Wochen für ausgewählte Verkäufer einführen. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die beiden neuen Zahlungsoptionen dann breiter eingeführt werden. Die beiden neuen Optionen ergänzen das bereits bestehende Angebot, zu dem auch Klarnas Sofortüberweisung gehört.

Bei Klarna gab es zuletzt einige wichtige Neuerungen, über die wir Sie hier informieren: Klarna - fünf wichtige Änderungen – das müssen Sie wissen. Eine wichtige Verbesserung betrifft die Zahl der kostenlosen Zahlungserinnerungen. Denn mit Mahnungen und Inkasso-Forderungen durch Klarna scheint es immer wieder Probleme zu geben.

Klarna zahlt übrigens auch Zinsen auf Festgeldeinlagen. Die Höhe der Zinsen kann sich sehen lassen. Voraussetzung ist aber, dass Sie Ihr Festgeldkonto bei Klarna komplett in der Klarna-App verwalten. Mehr dazu lesen Sie hier: Klarna zahlt hohe Festgeld-Zinsen in eigener App .

Doch so beliebt Klarna als Zahlungsdienstleister auch ist, es gibt auch viele Nutzerbeschwerden über das schwedische Unternehmen. Hier ein Überblick: