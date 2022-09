Ebay: Konsolen-Sammlung für knapp eine Million Euro

Michael Söldner

Auf Ebay wird derzeit eine riesige Sammlung mit über 2.200 Konsolen für eine Million Euro angeboten.

Vergrößern Die riesige Sammlung an Konsolen und Spielen könnte einen Rekorderlös generieren. © ebay.fr

Jeder PC- oder Videospieler hat in seinem Schrank das ein oder andere Schätzchen aus vergangenen Zeiten. Oft wird eine betagte Grafikkarte oder Spielkonsole aus Gründen der Nostalgie aufgehoben. Doch häufig schlummern damit auch beträchtliche Geldwerte in der Abstellkammer. Ein extremes Beispiel für eine solche Sammlung findet sich aktuell bei Ebay Frankreich. Dort verkauft ein ambitionierter Videospieler eine Sammlung aus über 2.200 Konsolen mit vielen Spielen und seltenen Merchandise-Artikeln . Die als “unglaubliche Sammlung von über 2.200 Konsolen“ gelistete Aufstellung könnte einen rekordverdächtigen Erlös generieren. Wer die unzähligen Kisten an Spielen und Hardware ersteigern möchte, muss dafür den Sofort-Kaufen-Preis von 984.000 Euro berappen.

Alle Modelle aller Konsolen

Konkret handelt es sich um 2.249 Konsolen, die alle Plattformen der vergangenen 50 Jahre abdecken sollen. Dazu zählen auch alle unterschiedlichen Modelle, Farben, Versionen und Sondereditionen der Spielkonsolen. Einige davon wurden nur im Rahmen von Wettbewerben vergeben oder sind lediglich in anderen Teilen der Welt erschienen. Nach eigenen Angaben handelt es sich damit um die größte Sammlung von Konsolen auf der ganzen Welt. Dazu kommen einige hundert Spiele, Schilder, Statuen, Zubehör und Terminals.

Über 1.6000 Beobachter

Die gigantische Sammlung umfasst bekannte Konsolen von Nintendo, Sega, Microsoft, Sony, NEC, SNK oder Badai. Eine konkrete Beschreibung aller einzelnen Artikel würde den Rahmen der Auktion sprengen. Auf den zahlreichen Fotos finden sich dennoch alle Artikel der Auktion, dazu kommt eine lange Auflistung im Rahmen des Textes. Mit über 1.630 Beobachtern gibt es offenbar ein großes Interesse an der Auktion.







