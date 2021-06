Ebay: 100.000 US-Dollar für ein Chicken McNugget - was ihn so besonders macht

Panagiotis Kolokythas

Auf Ebay ist ein Chicken McNugget für 100.000 US-Dollar versteigert worden. Die Besonderheit: Die Form des Snacks.

Vergrößern Dieser Chicken Nugget wurde für 100.000 US-Dollar versteigert © Ebay

Auf Ebay ist kürzlich ein Chicken McNugget nach einem Bieterwettstreit für 99.997 US-Dollar versteigert worden, was umgerechnet einem Betrag von knapp 82.300 Euro entspricht. Eine stolze Summe für ein Chicken Nugget, welches bei der Fast-Food-Kette McDonald´s gekauft wurden. Der Chicken McNugget ist aus Sicht des Verkäufers aber auch etwas ganz Besonderes, denn er hat die Form eines Crew-Mitglieds im populären Online-Mehrspieler-Game "Among Us".

Der Verkäufer hatte das Chicken McNugget mit der besonderen Form nach dem Kauf eines BTS Combo Meal bei McDonald´s gesichtet. Und ja - in den USA ist tatsächlich seit Mai 2021 "The BTS Meal" bei McDonalds erhältlich , welches der südkoreanischen Boyband BTS gewidmet ist. Für Deutschland ist das BTS-Menü vorerst nicht geplant, wie diesem McDonalds-Tweet zu entnehmen ist. Deutsche Fans der Boyband müssen hierfür über die Grenze nach Österreich reisen.

Chicken McNugget auf Ebay von 99 US-Cent auf 100.000 US-Dolar

Aber zurück zum 100.000-US-Dollar-Chicken-Nugget: Der Verkäufer kam nach seinem Fund auf die Idee, den Snack über Ebay zum Verkauf anzubieten. Dafür wollte er 99 US-Cent verlangen. In den letzten 24 Stunden der Auktion kam es aber zu einem Bietergefecht, nachdem Medien so viel darüber berichtet hatten. Die Entwickler des Spiels Among Us wiesen auf die kuriose Auktion über einen Tweet hin, woraufhin das Microsoft Xbox-Team über Twitter erklärte, der Chicken McNugget sollte bei so einem hohen Auktionspreis - damaliger Stand etwa 35.000 US-Dollar - inklusive einer Szechuan-Sauce an den Käufer ausgeliefert werden. Einen Wunsch, den der Verkäufer auch prompt erfüllte und entsprechend in sein Angebot aufnahm. Das letzte Gebot lag dann schließlich bei exakt 99.997,00 US-Dollar.



Der Käufer könnte den Chicken McNugget eventuell auch noch verzehren. Denn der Verkäufer weist nämlich darauf hin, dass der Snack entsprechend gefroren und Luft-versiegelt über USPS First Class an den Käufer ausgeliefert wird. Er sei mindestens 14 Tage genießbar. Wir bezweifeln allerdings, ob es wirklich gesund wäre, den Chicken McNugget zu essen. Ganz abgesehen davon, dass man damit dann auch 100.000 US-Dollar mit einem Happen vernichten würde.