Internet für Zuhause ab 13,99 Euro pro Monat + 50-Euro-Amazon-Gutschein

Dennis Steimels

Eazy bietet besonders günstige Internet-Tarife für Zuhause an - und zwar dauerhaft. Und für kurze Zeit sparen Sie sogar die Anschlussgebühr dank eines 50-Euro-Amazon-Gutscheins! Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Kabel-Internet super günstig © simona pilolla 2/Shutterstock.com

Im Kabelnetz von Vodafone bietet Eazy ( hier geht's zum Angebot ) seit Mitte 2020 deutschlandweit unkomplizierte und vor allem preisgünstige Internet-Tarife ab 13,99 Euro inklusive Festnetzanschluss an. Sie bekommen bei der Discount-Marke Kabel-Internet mit einer Geschwindigkeit von 20 oder 40 Mbit/s und auf Wunsch eine Telefon-Flat mit dazu. Für unter 14 Euro bekommen Sie woanders keine Internet-Flat für Zuhause, wie unser DSL-Preisvergleich beweist. Aktuelle Aktion: Wer sich bis zum 31. März für den Tarif "eazy40" entscheidet, der spart sich quasi den Anschlusspreis, da Sie in gleicher Höhe einen Amazon-Gutschein (Wert: 50 Euro) erhalten.



Hier geht's zum Kabel-Internet-Angebot Eazy 20 & Eazy 40 + 50-Euro-Amazon-Gutschein

Kabel-Internet-Tarif ab 13,99 Euro: Das sind die Konditionen

Kabel-Internet-Tarife Easy20 Easy40 Kabelnetz Vodafone Vodafone Download bis zu 20 Mbit/s 40 Mbit/s Upload bis zu 2,5 Mbit/s 5 Mbit/s WLAN-Router gratis gratis ohne Drosselung ja ja Festnetzanschluss gratis gratis Rufnummer 1 Rufnummer 1 Rufnummer Laufzeit 24 Monate 24 Monate Preis pro Monat 13,99 Euro 17,99 Euro inkl. Festnetz-Flat pro Monat 18,99 Euro 22,99 Euro ohne Festnetz-Flat 2,9 Cent/Min. ins dt. Festnetz | 19,9 Cent/Min. ins dt. Mobilnetz 2,9 Cent/Min. ins dt. Festnetz | 19,9 Cent/Min. ins dt. Mobilnetz Anschlussgebühr 49,99 Euro einmalig 49,99 Euro einmalig (wird erstattet durch Gutschein) Versand Router 9,99 Euro einmalig 9,99 Euro einmalig

Eazy ist der exklusive Vertriebspartner der Eazy-Tarife von Vodafone. Und weil Eazy Vodafone-Produkte anbietet, bekommen Sie auch die volle Leistung; Sie surfen im Vodafone-Netz mit gleicher Qualität und Stabilität! Die Eazy-Tarife sind überall dort verfügbar, wo es das Vodafone-Kabelnetz gibt. Hier können Sie die Verfügbarkeit überprüfen .

Die Tarifauswahl gleicht einem übersichtlichen Baukastenprinzip. Der Grundtarif beinhaltet eine Downloadgeschwindigkeit von 20 Mbit/s ohne Drosselung und einen Festnetzanschluss ohne Telefonie-Flat. Für einen Aufpreis von 4 Euro verdoppeln Sie die Geschwindigkeit auf 40 Mbit/s. Und bei einem Aufpreis von 5 Euro gibt es eine Festnetz-Flat mit dazu, um kostenlos zu telefonieren. Andernfalls zahlen Sie bei Anrufen einen Minutenpreis, wie oben in der Tabelle angegeben. Da die meisten Nutzer sowieso ein Handy mit entsprechender Telefon-Flat besitzen, ist ein Festnetz-Anschluss oft nicht mehr nötig.





Anschlusspreis erstattet dank 50-Euro-Amazon-Gutschein

Wer über die verlinkte Angebotsseite bis Ende März den "eazy40"-Tarif bestellt, der erhält nach Vertragsabschluss einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Da dieser dem Wert der Anschlussgebühr von 49,99 Euro entspricht, die in der ersten Rechnung aufgeführt wird, wird diese durch den Gutschein erstattet. Den Amazon-Gutschein erhalten Sie etwa nach 8 bis 12 Wochen per Mail, er ist vier Monate lang nach Erhalt gültig.

Für wen sich die Eazy-Tarife lohnen

Im Vergleich zu den Vodafone-Angeboten punkten die Discount-Tarife mit einer Preisstabilität, da sich die monatlichen Beiträge weder innerhalb der Laufzeit noch bei anschließender Verlängerung erhöhen. Nur die Bandbreite ist geringer als bei Vodafone, hier beginnen Internet-Tarife mit 50 Mbit/s. Ein solcher Tarif kostet derzeit in den ersten 24 Monaten mit 19,99 Euro zwar weniger als der Eazy-Tarif mit 40 Mbit/s inklusive Telefon-Flat. Allerdings erhöht sich bei Vodafone der Preis ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro.

Wer aber besonders wenig für seinen Internet-Anschluss Zuhause bezahlen möchte und mit einer Geschwindigkeit von 20 Mbit/s auskommt, der zahlt derzeit nirgends weniger als für den Tarif Eazy20, der dauerhaft nur 13,99 Euro pro Monat kostet.

Unterschied Kabel-Internet und DSL

Kabel-Internet - wie es Eazy anbietet - nutzt die Kabel-TV-Leitung basierend auf Glasfaser- und Koaxialkabeln, während klassisches DSL ehemaligen Telefonkabel aus Kupfer nutzt. Ein Kabelanschluss bietet in der Regel höhere Bandbreiten als DSL, auch wenn Sie mittlerweile dank moderner Technik mit einem DSL-Anschluss immer schneller surfen können. Eazy kann Ihnen eine Geschwindigkeit von 70 Prozent garantieren, was laut eigener Aussage im Vergleich mit anderen Anbietern ein sehr guter Wert.