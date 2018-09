Easter Egg: Text-Adventure in Google-Suche

In der Google-Suche ist ein neues Easter-Egg entdeckt worden. Dabei handelt es sich um ein Text-Adventure.

Vergrößern In der Google-Suche ist ein Text-Adventure versteckt

In der Google-Suche haben Entwickler ein Text-Adventure versteckt, welches nun entdeckt worden ist. Nicht bekannt ist, wie lange das Easter-Egg schon in Google steckte. Google versteckt gerne solche "Ostereier" in seinen Produkte, wie auch ein Blick in unseren Beitrag "Die besten Google Easter Eggs" verrät.

Um den Text-Adventure in der Google-Suche freizuschalten, müssen Sie zunächst die Google-Seite aufrufen und die Suchseite auf "Englisch" umstellen (über Einstellungen, Sprachen (Languages). Anschließend geben Sie in das Sucheingabefeld

Text adventure

ein (oder klicken auf diesen Link ). Nun öffnen Sie die Entwicklertools von Firefox bzw. Chrome mit der Taste F12. Dort werden Sie nun gefragt: "Would you like to play a game? (yes/no)". Geben Sie in der Konsole nun "yes" ein und das Spiel startet. In Zork-Manier wird nun ein Abenteuer erzählt, welches von Ihnen die Eingabe von Richtungsbefehlen wie "south" oder "north" erwartet. Außerdem gilt es kleinere Rätsel zu lösen. Dabei begeben Sie sich auf die Suche nach ihren Freunden "rotes O", "gelbes O", "blaues G", "grünes l", "rotes E"... Die Buchstaben-Farben des Google-Logos lassen grüßen.