EaseUS Video Editor: Kostenlos testen und bis zu 40 Prozent auf die Lizenz sparen

René Resch

Wenn Sie auf der Suche nach einem Videoschnittprogramm für Windows sind, mit dem Sie ihre Videos professionell und vor allem einfach und schnell bearbeiten können, aber die hohe und komplizierte Einstiegshürde und hohe Preise von etablierter Videoschnitt-Software anderer Hersteller scheuen, dann ist der Video Editor der Firma EaseUS für Sie interessant.

Sponsored Post Vergrößern EaseUS Video Editor: Kostenlos testen - zu Deal-Preisen kaufen © EaseUS

Die Firma EaseUS kennt man bisher von etablierter Software zur Datenrettung. Datenwiederherstellung von USB-Sticks oder verlorenen Office-Dokumenten - einfach in der Anwendung. Hier will die Firma ebenfalls im Bereich des Videoschnitts anknüpfen. EaseUS will mit dem Video Editor normale Endanwender sowie Profis ansprechen.



Der EaseUS Video Editor wurde so konzipiert, dass er auf einfache Art und Weise die besten Ergebnisse aus dem Smartphone, der Action Cam oder einer Digitalkamera holt. Also auf Geräte zugeschnitten die der ganz normale Anwender oder Video-Blogger normalerweise zu Hause benutzt. Darum wirbt die Firma mit dem Slogan "Pro-Level Video-Editierungs-Software für Beginner und Profis".



Die Software ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und kann in einer kostenlosen Testversion heruntergeladen werden. Der Download ist dabei nur etwa 55 MB groß und kann einfach installiert werden. Weitere Einstellungen sind dabei nicht notwendig. Die Software kann nach er Installation direkt gestartet und genutzt werden.

Profi-Ergebnisse trotz einfacher Handhabung

Egal was Sie für ein Video erstellen wollen, hochkant für Smartphones, Widescreen oder klassisches 4:3 Format. Die Software führt Sie direkt zum Ziel. Im Anschluss kann sofort damit begonnen werden Mediendateien zu importieren die Sie nutzen möchten. Das funktioniert per Drag’n’Drop, indem Sie Ihre Dateien und Ordner in die Software ziehen oder die Importfunktion verwenden.



Vergrößern Mit dem Video Editor wird das Importieren Ihrer Medien zum Kinderspiel. © EaseUS

Haben Sie Ihre gewünschten Videos ausgewählt und importiert, so können diese direkt bearbeitet und erweitert werden. Musik, Bilder, Texte und Effekte können für Ihr Video benutzt werden - ein Ergebnis erhalten Sie sofort. Große Dateien können zudem einfach geteilt und geschnitten werden. Auch weitere Einstellungen wie Anpassungen des Farblevels, der Geschwindigkeit oder der Helligkeit können vorgenommen werden.

Effekte gibt es dabei Zahlreiche und können aus einer großen Bibliothek ausgewählt, heruntergeladen und dauerhaft genutzt werden. Effekte, Übergänge und Überlagerungen sind dabei von hoher Qualität - eine aufwendige Nachbearbeitung oder Optimierung muss in den meisten Fällen also gar nicht erfolgen. Trotzdem gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Effekte. So können mit Überlagerungen beispielsweise Ihren Projekten unterhaltsame Cartoon-Elemente hinzuzufügen.

Trimmen, Schneiden, Drehen, Mischen, Vergrößern, Verkleinern. Alles kann sehr einfach umgesetzt werden. Effekte ziehen Sie bequem in die Timeline und können dort kombiniert oder gemischt werden, umso neue Inhalte entstehen zu lassen.

Ihre Ergebnisse können dann als Audio, Video oder sogar als animiertes GIF exportiert werden. GIF werden oft auf Social-Media-Plattformen wie 9Gag, Facebook oder Twitter verwendet, da diese als besonders kleines Medium gespeichert werden können. Beim Export haben Sie beim Format die freie Wahl und können Encoder, Bitrate und weitere Optionen stark anpassen - ist jedoch kein Zwang. In den Standard-Einstellungen liefert die Software bereits gute Ergebnisse, die sofort genutzt werden können. Weiterhin unterstützt EaseUS Video Editor auch den direkten Upload in Youtube, Facebook oder Twitter.

Kostenlos testen und beim aktuellen Angebot sparen!

Vergrößern Zeitlich begrenztes Angebot: Bis zu 40 Prozent sparen © EaseUS

Neben der kostenlosen Trial-Version, mit der Sie alle Funktionen (außer dem Export ins 1080p-Format) der Vollversion nutzen können, gibt es auch eine Bezahlvariante. Diese ist über Abos gelöst. Dabei kann man zwischen einer Monats-, Jahres-, oder Lifetime-Lizenz wählen. Aktuell gibt es ordentlich Rabatt auf die Abos von EaseUS.

Das monatliche Abo kann dabei jederzeit gekündigt werden. Ansonsten verlängert sich das Abo automatisch um jeweils wieder einen Monat und gilt dabei für einen Rechner. Derzeit kostet Sie das Monatsabo 21,38 Euro statt normalerweise 35,64 Euro.



Video Editor - Jetzt das Angebot für die Monats-Lizenz sichern

Besonders günstig erhalten Sie aktuell die Jahres-Lizenz. Die Lizenz für ein Jahr kostet aktuell nur 33,52 Euro statt der normalen 55,87 Euro. Hier gilt ebenfalls: das Abo kann jederzeit gekündigt werden oder es verlängert sich nach Ablauf des Zeitraumes.

Video Editor - Jetzt das Angebot für die Jahres-Lizenz sichern



Die Lifetime-Lizenz kostet Sie aktuell 91,57 Euro. Damit können Sie den EaseUS Video Editor auf Lebenszeit verwenden und werden stetig mit den neuesten Updates versorgt.

Video Editor - Jetzt das Angebot für die Lifetime-Lizenz sichern