Ear (Stick): Nothing zeigt erstmals neue Kopfhörer

Es war ein offenes Geheimnis, dass Nothing nach der Vorstellung des Phone (1) auch eine neue Generation an Kopfhörern in Planung hat. Nachdem Leaks bereits erste Bilder gezeigt hatten, hat Nothing die True-Wireless-Kopfhörer offiziell vorgestellt.

Vergrößern Nothing zeigt erstmals die neuen Ear (Stick). © Nothing

Nothing hat in den letzten Monaten viel reden von sich gemacht. Dabei hat das britische Unternehmen erst zwei Produkte auf dem Markt, die kabellosen Kopfhörer Ear (1) und das Smartphone Phone (1). Die Palette soll jedoch demnächst erweitert werden, und zwar mit einer zweiten Produktlinie an TWS-Kopfhörern namens Ear (Stick). Neu ist diese Information nicht, durch Leaks ist sogar ein Foto im Netz aufgetaucht. Die Suche nach der Quelle des Leaks konnte sich das Unternehmen übrigens sparen, durch einen Fehler waren die Ear (Stick) für kurze Zeit auf Amazon gelistet - inklusive des Fotos.

September 19th pic.twitter.com/V5fMxTMeB7 — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 30, 2022

Nun hat Nothing die Existenz sowie den Namen der Kopfhörer offiziell bestätigt und selbst erste Fotos veröffentlicht. Darauf sind zwar nicht die Earbuds selbst, dafür aber die Ladehülle zu sehen.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique.



Revealed exclusively on Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

Wie von Nothing zu erwarten, ist das Design sehr ungewöhnlich, die Ladehülle hat die Form einer Röhre und ist von einer Seite durchsichtig. Weitere technische Details sind bereits durch den Amazon-Eintrag bekannt. Der Preis soll demnach bei 99,99 Euro liegen (wie auch schon die Ear (1)), Bluetooth 5.2 wird unterstützt und die Kopfhörer sollen nach IP54 zertifiziert sein. IP54 bedeutet Schutz gegen das Eindringen von Staub und allseitigem Spritzwasser. Eine Akkuladung soll bis zu 7 Stunden halten, in Kombination mit der Ladehülle sollen insgesamt 30 Stunden Betrieb möglich sein.