EVGA gibt die Produktion von Grafikkarten auf

Michael Söldner

Der Board-Partner EVGA trennt sich von Nvidia und will auch keine Grafikkarten für Intel und AMD herstellen.

Vergrößern EVGA bietet schon lange Custom-Designs von Nvidia-GPUs an. © evga.com

In den vergangenen Jahren hat sich EVGA als Hersteller und Verkäufer von Grafikkarten einen Namen gemacht. Wer einen neuen Gaming-Rechner anschaffen wollte, hatte auch immer die GPUs von EVGA auf dem Schirm. EVGA beschränkte sich dabei auf Grafikkarten mit Chips von Nvidia, diese Zusammenarbeit wird nun beendet. Auf einer Pressekonferenz gab der Hersteller bekannt, dass man künftig keine Grafikkarten mehr entwickeln und produzieren werde. Von der kommenden Geforce-RTX-40-Serie wird es demnach keine EVGA-Modelle geben.

Schlechte Beziehung mit Nvidia

Auch Grafikkarten der Mitbewerber AMD und Intel will EVGA nicht fertigen. Die Produktion von Grafikkarten wurde komplett eingestellt. Hauptgrund für die Aufgabe des Herstellers sei eine langsam schlechter werdende Beziehung zu Nvidia. Dabei ginge es um Respekt. Aus finanzieller Sicht spreche wenig für eine Beendigung der Zusammenarbeit, man wolle aber aus Prinzip getrennte Wege gehen.

Kein Interesse an AMD und Intel

Zwar gebe es bereits erste Testmuster der RTX 4090 von EVGA, diese sollen allerdings nie in die Produktion gehen. An einer neuen Zusammenarbeit mit Intel oder AMD sei man ebenfalls nicht interessiert. Die damit verbundene Verkleinerung des Unternehmens nehme man dafür in Kauf. Käufer einer Grafikkarte von EVGA sollen auch weiterhin von einer Gewährleistung ihrer Karten profitieren können.

75 Prozent des Umsatzes aus GPUs

Bislang seien 75 Prozent der Umsätze von EVGA durch den Verkauf von Nvidia-Grafikkarten erwirtschaftet worden. Der Ausstieg dürfte entsprechend große Folgen für die Größe des Unternehmens haben. Die noch auf Lager liegenden RTX-30-Grafikkarten wolle man noch abverkaufen. Nvidia äußerte, dass man eine großartige Partnerschaft aufgebaut hätte. Man wünsche dem Unternehmen alles Gute für die Zukunft .







