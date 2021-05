EU-weiter Drohnen-Führerschein in Kraft

Denise Bergert

Für das Fliegen einer Drohne über 500 Gramm ist seit Anfang des Jahres ein Drohnen-Führerschein nötig.

Vergrößern Wer eine Drohne über 500 Gramm fliegen will, benötigt einen Drohnen-Führerschein. © DJI

Wer eine Drohne fliegen möchte, die mehr als 500 Gramm wiegt, benötigt in Deutschland und in der EU einen Drohnen-Führerschein, den sogenannten Kompetenznachweis. Einheitliche Regeln dafür sind bereits am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Der „Kleine Drohnenführerschein“ (EU-Kompetenznachweis A1) gilt für Drohnen bis 900 Gramm. Wer schwereres Gerät bis 25 Kilogramm fliegen will, benötigt den Kompetenznachweis A3.

Ähnlich wie bei der PKW-Fahrschule muss für den Drohnen-Führerschein ein Online-Training und ein darauf folgender Online-Test beim Luftfahrt Bundesamt absolviert werden. Hier wird in Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von 30 Minuten beantwortet werden müssen, das Wissen des Drohnenpiloten getestet. Der Test kann beliebig oft wiederholt werden. Bei Anmeldung zur Prüfung erhalten Drohnen-Piloten auch eine Betreiber-ID, die sie an ihrer Drohne anbringen müssen.

Wer sein Drohne näher als 150 Meter an einem Wohn- oder Naherholungsgebiet fliegen lassen will, benötigt den „Großen Drohnenführerschein“, das Fernpiloten-Zeugnis A2. „Hier geht es vor allem darum, zu überprüfen, ob der Pilot das Gerät wirklich ausreichend gut kennt und zum Beispiel seine Tragkraft richtig einschätzen kann, um die Drohen jederzeit unter Kontrolle halten zu können“ , erklärt Jasper Heyden von der Drohnenflugschule Nürnberg. Die Prüfung kann aktuell in Deutschland an zehn vom Luftfahrt Bundesamt zertifizierten Stellen abgelegt werden.