EU genehmigt Bethesda-Übernahme durch Microsoft

Denise Bergert

Die Europäische Union gibt grünes Licht für die Übernahme von Zenimax Media durch Microsoft.

Vergrößern Microsoft darf Zenimax übernehmen. © Bethesda

Im September 2020 hatte Microsoft angekündigt , den Bethesda-Mutterkonzern Zenimax Media kaufen zu wollen. Die Europäische Union hat den Deal mittlerweile geprüft und in dieser Woche ihr grünes Licht für die Übernahme gegeben. Laut der EU-Kommission entstehen durch den Kauf von Zenimax Media und dem Tochterunternehmen Bethesda durch Microsoft keine "ernsthaften Bedenken" in Bezug auf die "Verträglichkeit" mit dem europäischen Markt. Der Einschätzung zufolge, würde die Übernahme zu keinen Wettbewerbsbehinderungen führen. Wie die Kartellwächter erklären, gebe es in der Distribution von Videospielen genügend Wettbewerber und Microsoft könne sich durch den Kauf von Zenimax Media und dem zum Konzern gehörenden Spiele-Entwicklerstudios keine marktbeherrschende Stellung sichern.

Der Übernahme von Zenimax durch Microsoft steht nun also nichts mehr im Wege. Für den Medienkonzern zahlt Microsoft stattliche 7,5 Milliarden US-Dollar. Ist die Übernahme vollzogen, besitzt Microsoft 23 Entwicklerstudios. Durch den Zenimax-Konzern kommen etwa der "Dishonored"-Entwickler Arkane, das "Wolfenstein"-Studio Machinegames, die "Doom"-Macher id Software, die "The Evil Within"-Entwickler Tango Gameworks und natürlich Bethesda hinzu. Mit der Übernahme will der Redmonder Konzern unter anderem seinen Xbox Game Pass attraktiver machen. Zur Ankündigung im September 2020 betonte Microsoft jedoch, dass man die Playstation-5-Exklusivität von Spielen wie "Deathloop" und "Ghostwire: Tokyo" auch weiterhin achten werde. Titel wie "The Elder Scrolls: Online" sollen ebenfalls Multiplattform-Software bleiben.