ESA schreibt neue Stellen für Raumfahrer aus

Michael Söldner

Die Europäische Weltraumagentur sucht derzeit Raumfahrerinnen und Raumfahrer für künftige Missionen.

Vergrößern Die ESA will neue Raumfahrerinnen und Raumfahrer rekrutieren. © nasa.gov

Wer die Erde einmal von oben sehen möchte, kann am Rekrutierungsprogramm der Europäischen Weltraumagentur ESA teilnehmen. Konkret werden vier Astronautinnen und Astronauten gesucht. Zusätzlich wird auch eine Stelle für potenzielle Raumfahrerinnen und Raumfahrer mit einem bestimmten Grad an körperlicher Behinderung ausgeschrieben. Nach zehn Jahren sucht die ESA mit dieser Rekrutierungsaktion erstmals wieder nach neuen Kandidaten für Weltraum-Missionen. Voraussetzung ist mindestens ein Masterabschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach, Medizin, Mathematik, Computerwissenschaft oder Ingenieurwissenschaften. Daneben erwartet die ESA mindestens drei Jahre Arbeitserfahrung in diesem Feld. Eine Lizenz für Testpiloten wird als Qualifikation ebenfalls akzeptiert.

Ihren Wohnsitz müssen die Kandidaten in einem EU-Staat, der Schweiz, Großbritannien oder Norwegen haben. Nicht bewerben dürfen sich hingegen Menschen aus Litauen, der Slowakei, Kroatien, Bulgarien, Malta und Bulgarien. Weiterhin sollten alle Bewerberinnen und Bewerber fließend Englisch sprechen, um sich mit ihren Mitstreitern auch in Stresssituationen problemlos unterhalten zu können. Im Gegenzug stellt die ESA unregelmäßige Arbeitszeiten, häufige Reisen, lange Abwesenheiten von daheim in Aussicht. Diese Einschränkungen dürften potenzielle Raumfahrerinnen und Raumfahrer wohl gern in Kauf nehmen. Gleichzeitig sollen sich auch Menschen mit unterschiedlich langen Beinen, kleinwüchsige Menschen oder Menschen mit fehlenden unteren Gliedmaßen für die Machbarkeitsstudie „Parastronaut“ bewerben. Wer sich für einen Flug in den Weltraum bewerben möchte , kann dies zwischen dem 31. März und dem 28. Mai 2021 tun. Danach folgen Auswahlverfahren und Tests. Erst im Oktober 2022 will die ESA die vier offenen Stellen sowie eine Reserve final besetzen.

