EA sperrt russische Teams für Apex Legends und FIFA

Michael Söldner

Der Publisher Electronic Arts zieht mit der ESL gleich und sperrt russische Teams für mehrere E-Sport-Games.

Vergrößern EA verbannt russische Teams aus seiner E-Sport-Liga. © ea.com

Electronic Arts hat russische E-Sport-Teams aus den Profi-Ligen der Spiele „Apex Legends“ und „FIFA“ gesperrt. Als Rechtfertigung für diese Entscheidung führte EA via Twitter die anhaltende Invasion der Ukraine durch Russland an. Man sei geschockt über das Vorgehen Russlands und schließe sich den Wünschen nach Frieden an. Aus Solidarität stünde man darüber hinaus zur Ukraine. Als Ergebnis seien die Teams aus Russland und Belarus aus dem E-Sport-Programm gestrichen worden. Die Entscheidung gelte ab sofort. Teams aus beiden Ländern können nicht mehr an der „Apex Legends Global Series“ und der „EA Sports FIFA 22 Global Series“ teilnehmen.

Andere Ligen sperren ebenfalls russische Teams

Auch die Electronic Sports League (ESL) sowie die dänische E-Sports-Liga Blast Premier verhängten im Vorfeld Sperren gegen E-Sport-Teams aus Russland. Als einziger Ausweg bleibt diesen Teams wie beim Vorbild der Olympischen Spiele die Teilnahme unter neutralem Namen ohne Team-Logo und Nationalfarben. Der französische Pubisher Ubisoft verbannte russische E-Sport-Teams aus seinen Programmen. Auch hier können die Teams jedoch unter neutralem Banner weiter teilnehmen. Betroffen sind hier speziell Teams, die im Taktik-Shooter und „Tom Clancy's Rainbow Six: Siege“ um den Spitzenplatz kämpfen.

Verzicht auf Preisgelder

Russland ist mit diesen Entscheidungen nicht mehr nur im herkömmlichen Sport vom Rest der Welt isoliert, sondern nun auch im E-Sport-Bereich. Hier geht es Jahr für Jahr um größere Preisgelder. Der Verzicht auf eine Teilnahme ist also auch mit großen finanziellen Einbußen für Russland verbunden.



