EA bringt weitere Blockbuster auf Steam

Denise Bergert

EA hält die PC-Versionen seiner Spiele nicht mehr länger exklusiv bei Origin unter Verschluss. Viele Titel sind inzwischen auch bei Steam erhältlich.

Vergrößern Apex Legends und weitere EA-Spiele sind auf Steam erhältlich. © Electronic Arts

In den vergangenen Wochen hat Publisher Electronic Arts bereits einige seiner PC-Spiele auf Valves Steam-Plattform veröffentlicht. Diese Strategie will das Unternehmen auch in Zukunft weiterverfolgen. Bislang waren die PC-Versionen von EA-Spielen exklusiv über den eigenen Dienst EA Origins verfügbar. Electronic Arts öffnet sich aber mittlerweile und hofft, mit den Steam-Releases neue Zielgruppen zu erschließen.

In dieser Woche veranstaltete der Konzern als Alternative zur eigentlich geplanten E3-Pressekonferenz ein Online-Event namens EA Play Live. Im Rahmen der Veranstaltung kündigte EA weitere PC-Titel für Steam an. Den Anfang machte dabei der Battle-Royale-Titel Apex Legends, der mit Season 5 auch auf Steam erscheinen soll. Zur Steam-Bibliothek fügt Elecronic Arts außerdem A Way Out, Dead Space 3, Die Sims 4 und Titanfall 2 hinzu. Zum Launch winken Käufern hier satte Rabatte. So ist Titanfall 2 beispielsweise bereits ab 9,89 Euro erhältlich, Dead Space 3 kostet nur 9,99 Euro , A Way Out ist schon für 14,99 Euro erhältlich und Die Sims 4 kostet mit 50 Prozent Rabatt aktuell nur 19,99 Euro .