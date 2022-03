EA Sports: So soll „FIFA“ künftig heißen

Denise Bergert

EA will die Markengebühren für seine „FIFA“-Spiele künftig einsparen und nennt die Fußballspiel-Reihe kurzerhand um.

Vergrößern EA will seine "FIFA"-Reihe umbenennen. © Electronic Arts

Publisher Electronic Arts bringt seit Jahren mit „FIFA“ jährlich einen neuen Ableger seiner Fußball-Simulation für PC und Konsolen auf den Markt. Um den Namen auf die Schachtel drucken zu können, muss EA der gleichnamigen Fußball-Organisation jedoch eine saftige Marken-Prämie in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zahlen. Diese Ausgaben will das Unternehmen in Zukunft einsparen. Entsprechende Gerüchte um einen neuen Namen für die „FIFA“-Reihe machen bereits seit einigen Monaten im Internet die Runde.

„EA Sports FC“ statt „FIFA“

Diesen neuen Namen scheint der Publisher nun in „EA Sports FC“ (EA Sports Football Club) gefunden zu haben. Das will das Branchen-Magazin Gamesbeat aus internen Quellen erfahren haben. Ende letzten Jahres habe sich EA den Namen markenrechtlich schützen lassen. Diesen Namen könnte die nächste Ausgabe von EAs Fußball-Simulation den Gerüchten zufolge also tragen. Eine Bestätigung seitens des Publishers steht aber noch aus.

Lizenzen für Spieler und Teams werden beibehalten

Bei den Überlegungen für die Kündigung der Zusammenarbeit mit der FIFA geht es nur um den Namen des Videospiels von Electronic Arts. Die Lizenzen für die Spieler und Teams will das Unternehmen beibehalten. Die FIFA reagierte in der letzten Woche mit einer Aktualisierung des Markenzeichens für Europa. Hier werden nun auch ausdrücklich Videospielprodukte erwähnt. Auf EAs Rückzug könnte die Organisation also mit einem neuen „FIFA-Spiel“ reagieren, das nicht aus dem Hause EA stammt. Eine offizielle Ankündigung steht bislang jedoch noch aus.