E3-Spielesale bei Gamesplanet mit hohen Rabatten

Michael Söldner

Im großen E3-Sale von Gamesplanet lassen sich aktuelle und betagte Spiele deutlich günstiger erstehen.

Vergrößern Rainbow Six Siege kostet in der Standard-Version derzeit nur 9 Euro. © ubisoft.com

Der Spielevertrieb Gamesplanet bietet Kunden im Vorfeld der nächste Woche startenden Spielemesse E3 zahlreiche Rabatte an. So gibt es eigene Sales der Publisher Ubisoft und Bethesda mit viel Sparpotenzial. Bethesda bietet beispielsweise Fallout 4 zum halben Preis von 14 Euro an, die GOTY-Edition des Endzeitspiels schlägt mit 27 Euro zu Buche. Wer Doom VFR bislang verpasst hat, kann mit 40 Prozent Rabatt für 18 Euro zuschlagen, die VR-Version des Rollenspiels Skyrim kostet ebenfalls 40 Prozent weniger und damit noch 36 Euro. Daneben locken Rabatte auf Dishonored, Prey oder Wolfenstein.

Im Sale von Ubisoft hingegen wartet eine noch größere Vielfalt an Genres auf Schnäppchenjäger: Die Aufbaustrategie Anno 2205 kostet in der Ultimate Edition 77 Prozent weniger und damit nur noch 11,50 Euro, auch die anderen Ableger der Reihe sind teils deutlich günstiger. Wer sich hingegen für Assassin‘s Creed interessiert, kann bei den aktuellen und älteren Ablegern teilweise über 70 Prozent sparen. Das aktuelle Far Cry 5 kostet mit 70 Prozent Rabatt nur noch 18 Euro, Far Cry Primal ist sogar schon für 9 Euro erhältlich. Wer in den komplexen Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege einsteigen möchte, zahlt 9 Euro für die Standardausgabe, die Ultimate Edition kostet trotz 55 Prozent Rabatt noch immer 45 Euro, erspart aber viel lästiges Punktesammeln für neue Kämpfer.

E3 Ubisoft Sale bei Gamesplanet anschauen



E3 Bethesda Sale bei Gamesplanet anschauen