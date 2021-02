René Resch

Durch die Corona-Krise ist bereits die E3 2020 ausgefallen. Nun gibt es Pläne die Spielemesse per Online-Stream abzuhalten.

Vergrößern E3 2021: Spielemesse soll wohl komplett online stattfinden © Entertainment Software Association (ESA)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde schon die Spielemesse E3 in Los Angeles für das Jahr 2020 abgesagt. Ob die E3 im Jahr 2021 stattfinden könne, war bislang noch vollkommen offen, da Massenveranstaltungen in Zeiten der Corona-Krise immer noch bedenklich sind. Die Veranstalter, die Entertainment Software Association (ESA) plant daher die Veranstaltung in diesem Jahr nun komplett online abzuhalten, berichtete VGC.



Konkrete Pläne sind dazu bereits an Spielehersteller und Publisher verschickt worden. Diese sehen vor, das dreitägige Event komplett vom 15. bis 17. Juni 2021 per Live-Stream abzuhalten. Dabei solle es mehrere zweistündige Keynote-Sessions geben, mehrere kleine Streams von Publishern, Influencern und Medienpartnern sowie eine Award-Show und eine Preview-Nacht bereits am 14. Juni. Auch spielbare Game-Demos sollen über On-Demand-Streaming-Lösungen ermöglicht werden.

Dazu müssten die ESA-Mitglieder jedoch auch ihre Zustimmung erteilen. Die Mitglieder setzen sich aus den größten Gaming-Firmen der Branche zusammen und haben maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung der Messe. Die ESA stand bereits in den letzten Jahren unter Druck sich neu zu erfinden, als Schwergewichte der Branche, wie etwa Sony, Activision und EA der Messe fernblieben und zum Teil eigene erfolgreiche digitale Veranstaltungen durchführten.

Für viele Publisher ist es lukrativer, sich die erheblichen Kosten für eine Keynote auf der E3 zu sparen und eigenständig Streams und Ankündigungen zu veranstalten um im Messetrubel nicht unterzugehen. Seitens der ESA wird dagegen argumentiert, dass ein Industrie-Event mehr Aufmerksamkeit generiere, als eigenständige Einzelveranstaltungen.

E3 2021: Details sollen folgen

Sicher ist hier also noch nichts. Genauere Details solle es demnächst geben. Ein ESA-Sprecher gab diesbezüglich auch eine Stellungnahme ab:

"Wir können bestätigen, dass wir die E3-Erfahrung für 2021 umgestalten und werden bald genaue Details darüber teilen, wie wir die globale Videospiel-Community zusammenbringen" , sagte der ESA-Sprecher.



"Wir führen großartige Gespräche mit sämtlichen Publishern, Entwicklern und Unternehmen und freuen uns darauf, bald Details über ihre Beteiligung zu teilen."