E-Trekking-Bike bei Aldi für 1.099 Euro: Wie gut ist das Angebot?

Der Discounter Aldi bietet in seinem Online-Shop ab 29. August ein E-Bike der Marke Prophete für knapp über 1.000 Euro an. Doch wie gut ist der Preis wirklich?

Seit heute gibt es ein Schnäppchenangebot bei Aldi - für ein E-Bike der beliebten Marke Prophete. Wir zeigen, wie gut das Angebot wirklich ist. Das Angebot ist noch bis 18.09.22 erhältlich, bzw. solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt in 5 bis maximal 15 Tagen.

E-Bike Prophete Alu Trekking für 1.099 statt 1.400 Euro

E-Trekking-Bike Prophete: Bequem bei längeren Touren

Das Trekking Bike mit elektrischer Hinterrad-Unterstützung ist durch seine Komfort-Ausstattung auch für längere Touren und unebene Strecken geeignet. Der leistungsstarke Blaupunkt-Motor schiebt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h an und wird über den Blaupunkt-LC-Display gesteuert. Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 120 Kilometer weit fahren.

Durch den Alurahmen ist das Prophete E-Bike vergleichsweise leicht: Es wiegt 26,5 Kilogramm. Die vom Hersteller angegebene Traglast kann sich sehen lassen: Fahrer und Gepäck dürfen zusammen bis 140 Kilogramm wiegen. Praktisch: Das E-Bike wird nahezu komplett vormontiert geliefert. Man muss lediglich die Pedale anschrauben und den Lenker einstellen. Der Versand selbst ist kostenlos.



Das Prophete E-Bike Alu-Trekking ist in zwei Rahmenformen erhältlich: einmal für Herren mit Diamantrahmen und für Damen mit dem typischen Trapezrahmen (gleicher Preis). Die Radgröße und Rahmenhöhe sind bei beiden Varianten gleich.

E-Bike Prophete Alu Trekking bei Aldi für 1.099 statt 1.400 Euro

E-Trekking-Bike Prophete: Wie gut ist das Aldi-Angebot?

Aldi gibt in seinem Shop einen UVP von 1.399,95 Euro für das Rad an. Auf der Website von Prophete selbst findet sich das Modell zum ausgerufenen Originalpreis von 1.399,95 Euro. Das Aldi-Angebot ist also tatsächlich richtig gut, die Ersparnis beläuft sich auf knapp über 300 Euro.

Doch wie viel kosten vergleichbare E-Bikes in anderen Online-Shops? Im Idealo-Preisvergleich findet sich nicht das exakt gleiche E-Bike, jedoch ein ähnliches von 2020: Prophete Entdecker 20.EST.10. Auch dieses ist in zwei Rahmenformen erhältlich: Diamant und Trapez. Das günstigste Online-Angebot inklusive Versand liegt bei 1.039 Euro – ein ähnlich guter Preis wie das E-Bike-Angebot von Aldi.

Prophete Entdecker 20.EST.10 bei Idealo ab 1.039 Euro



Interessanterweise hat Lidl aktuell ein ganz ähnliches Angebot in seinem Shop . Auch dort wird ein Trekking-Ebike mit demselben Namen Prophete E-Bike Alu-Trekking beworben. Dieses Modell von Prophete hat jedoch eine geringere Reichweite und einen etwas schwächeren Akku im Vergleich zum Aldi-Bike. Der Lidl-Angebotspreis liegt sogar höher – bei 1.399 Euro. Wir würden im Vergleich auf jeden Fall zum Aldi-Angebot raten.

E-Bike Prophete Alu Trekking bei Aldi für 1.099 statt 1.400 Euro

Hochwertiger Alu-Trekking-Premium-Rahmen matt schwarz

Rahmenhöhe 52 cm

Radgröße: 28 Zoll

Gewicht: ca. 26,5 kg (inkl. Akku)

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg

BLAUPUNKT Hinterradmotor bürstenlos, Unterstützung bis 25 km/h

Elektrischer Strom: 12,8 Ah

Spannung: 36 Volt

Leistung: 250 Watt

maximale Reichweite ca. 120 km – je nach Fahrweise

8-Gang Kettenschaltung mit Daumenschalter

BLAUPUNKT LC-Display mit 5-stufiger Leistungsregelung

SUNTOUR Nex Federgabel, einstellbar

Hydraulische Scheibenbremsen

CONTINENTAL Reflexbereifung

Ergo-Griffe

