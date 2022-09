E-Scooter Xiaomi 3 Lite: Jetzt bei Media Markt & Saturn vorbestellen

René Resch

Xiaomi schickt mit seiner Lite-Variante des Electric Scooter 3 in diesem Jahr einen dritten E-Scooter in den Ring, der ab sofort vorbestellbar ist. Der neue Scooter ist dabei günstiger als die bestehenden Modelle.

Vergrößern Xiaomi 3 Lite: Jetzt bei Media Markt & Saturn vorbestellen © Xiaomi

Xiaomi hat kürzlich seine neuen E-Scooter für den deutschen Markt vorgestellt. Die neuen elektrischen Tret-Roller Xiaomi Scooter 4 Pro und Xiaomi Scooter 3 sind im Handel seit August verfügbar. Unerwartet schickt der chinesische Hersteller nun zum 1. September 2022 noch ein weiteres Modell in den Ring: den Xiaomi Electric Scooter 3 Lite . Dieser ist etwas günstiger als die bestehenden Modelle.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 LITE bei Media Markt für 499 Euro vorbestellen

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bei Amazon für 549 Euro bestellen

Und Lite ist hier nicht nur irgendein Zusatz. Der "kleine Bruder" des neuen Modells Xiaomi 3 wiegt nur rund 13 kg und ist damit recht komfortabel, auch wenn er mal ein Stück getragen werden muss.

Einbußen gibt es allerdings in der Leistung und Reichweite. Die Lite-Variante kommt auf maximal 20 Kilometer bei einer Nennleistung von 300 Watt und ist damit ideal für kurze Strecken oder für den Einsatz im urbanen Umfeld. Ansonsten bietet der Scooter die bekannte Xiaomi-Qualität, mit einfachem Faltmechanismus, 8,5-Zoll-Luftreifen und etwa einer Trommelbremse am Hinterrad sowie E-ABS, um für ein sicheres Fahren und Anhalten zu sorgen.

Für einige vielleicht ein weiteres Highlight: Den Lite-Scooter wird es in zwei Farben geben, das bekannte Schwarz und in modernem Weiß.



Jetzt vorbestellen: Xiaomi Scooter 3 Lite für 499 Euro bei Media Markt & Saturn

Größter Vorteil am Lite-Scooter ist natürlich der Preis. So ist dieser noch einmal ein Stück günstiger als etwa der Xiaomi Scooter 3. Als UVP peilt Xiaomi 499 Euro an. So sparen bei der Wahl für den Xiaomi Scooter 3 Lite. So sparen Sie gegenüber der herkömmlichen 3er-Variante 50 Euro! Sie können den neuen Xiaomi-Scooter bereits vorbestellen, Marktstart ist der 9. September 2022.



Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite © Xiaomi Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite, faltbarer E-Scooter aus Luftfahrtaluminium mit Straßenzulassung + Appanbindung (max. 20 km/h, Nennleistung 300 Watt, bis zu 20 km Reichweite, 8,5-Zoll-Luftreifen, max. Belastung 100 kg, LED Anzeige). Preis: 499 Euro bei Media Markt – bei Saturn



Mehr Power & Reichweite, aber auch teurer: Xiaomi Scooter 3 & 4 Pro

Wenn Sie doch etwas mehr Leistung oder eine höhere Reichweite benötigen, lohnt sich der Blick auf die bereits erschienenen Modelle Xiaomi Scooter 3 & Scooter 4 Pro.

Der Xiaomi Scooter 3 wiegt ähnlich wie die Lite-Variante etwas über 13 Kilogramm, bietet allerdings ein Plus im Hinblick auf Leistung und Reichweite. Der Scooter kommt auf eine maximale Nennleistung von 600 Watt und kommt dabei bis zu 30 Kilometer weit. Aktuell erhalten Sie den Mittelklasse-Scooter von Xiaomi zum Preis von 549 Euro.



Xiaomi Mi Electric Scooter 3 © Xiaomi Xiaomi Mi Electric Scooter 3, faltbarer E-Scooter aus Luftfahrtaluminium mit Straßenzulassung + Appanbindung (max. 20 km/h, Nennleistung 600 Watt, bis zu 30 km Reichweite, 8,5-Zoll-Luftreifen, max. Belastung 100 kg, LED Anzeige). Preis: 549 Euro bei Media Markt – bei Saturn – bei Amazon



Die neue Pro-Variante, der Xiaomi Scooter 4 Pro bietet gar 700 Watt bei einer Reichweite von rund 55 Kilometern . Zudem bietet dieser 10-Zoll-Luftreifen für ein angenehmeres Fahrgefühl. Abstriche machen Sie bei diesem Modell allerdings beim Tragekomfort: Das Pro-Modell bringt 16,5 Kilogramm auf die Waage. Xiaomi verlangt für die erhöhte Leistung und Reichweite allerdings auch einen Preis von aktuell 799 Euro.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro © Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, faltbarer E-Scooter aus Luftfahrtaluminium mit Straßenzulassung und Appanbindung (max. 20 km/h, Nennleistung 700 Watt, bis zu 55 km Reichweite, 10-Zoll-Luftreifen, max. Belastung 120 kg, Display). Preis: 799 Euro bei Media Markt – bei Amazon

