Hans-Christian Dirscherl

Der Akku eines E-Scooters ist explodiert. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr, mehrere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr stellte giftige Gas am Explosionsort fest.

Vergrößern E-Scooter-Akku explodiert: Frau in Lebensgefahr

© Joerg Lantelme/Shutterstock.com

In der Stadt Eisenberg (Donnersbergkreis) in Rheinland-Pfalz ist Donnerstagnacht gegen 20.40 Uhr der Akku eines E-Scooters explodiert, wie die Polizei meldet . Dabei wurden drei Menschen verletzt, darunter eine Frau, die jetzt in Lebensgefahr schwebt. Das berichtet die Zeitung "Die Rheinpfalz".

Der Akku befand ich in der Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Fenster der Erdgeschoss-Wohnung wurden herausgeschleudert, so groß war der Druck durch die Explosion. Der Grund für die Explosion des Akkus ist derzeit noch unbekannt. Laut SWR soll am kommenden Montag ein Gutachter die schwer beschädigte Wohnung untersuchen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Neben der schwer verletzten Frau zogen sich einige Hausbewohner Rauchgasvergiftungen zu. Die Bewohner durften nach der Explosion auch nicht wieder in ihre Wohnungen zurück, weil die Feuerwehr gefährliche Gase am Explosionsort gemessen hat. Neben der Feuerwehr, die rasch am Ort des Geschehens eintraf, weil sie in der Nähe eine Übung abhielt, wurde auch der Gefahrstoffzug des Landkreises informiert.

