E-Motorrad mit Tunnel-Design für geringen Luftwiderstand

Denise Bergert

White Motorcycle Concepts will mit dem Tunnel-Design seines WMC250EV den Luftwiderstand minimieren.

Vergrößern Das WMC250EV hat weniger Luftwiderstand. © White Motorcycle Concepts

Das britische Unternehmen White Motorcycle Concepts hat mit dem WMC250EV ein ungewöhnliches E-Motorrad-Design vorgestellt. Anstelle auf Akku, Motor und Antriebsstrang sitzt der Fahrer bei diesem Modell auf einem Carbon-Tunnel, der sich über die gesamte Länge des Motorrads erstreckt. Diese ungewöhnliche Design-Entscheidung soll den Luft-Wiederstand während der Fahrt auf ein Minimum reduzieren. Die Technik – der sogenannte Venturi-Tunnel – kam bislang nur bei Hypercars zum Einsatz. Laut White Motorcycle Concepts liegt der Luftwiderstands-Koeffizient so nur noch bei 0,118.

Den Motor hat das Unternehmen in den Boden des Motorrad-Rahmens verlegt. Bei ersten Testfahrten auf dem Bruntingthorpe Proving Ground in Großbritannien kam ein Motor mit 100 kW (137 PS) zum Einsatz. Der Hersteller plant im nächsten Jahr eine Rekordfahrt auf einem Salzsee in Bolivien, bei der eine Geschwindigkeit von 402 km/h mit einer Gesamtleistung von 250 kW erreicht werden. Entwickelt wurde das WMC250EV von Rennsportlegende Rob White, der bereits als Ingenieur die Motorenabteilung des Formel-1-Teams von Renault leitete.