E-Bike von Eskute für unter 1.000 Euro - mit Gutschein

Ina Reiter

Vor Kurzem ist der E-Bike-Hersteller Eskute in Deutschland auf den Markt gegangen. Zur Auswahl stehen zwei Modelle: Das City E-Bike kostet 999 Euro (Angebotspreis) – das E-MTB kostet 1.099 Euro. Mit unserem exklusiven Gutschein kann man zusätzlich 100 Euro sparen.

Die neuen Eskute Ebikes ab 999 Euro gelten als alltagstauglich und sind für Gelegenheitsfahrer geeignet.



So erhalten Sie den exklusiven 100 Euro-Gutschein

Gehen Sie einfach auf die Shopseite von Eskute und wählen Sie Ihr Fahrrad aus. Im Warenkorb müssen Sie nur noch den Gutscheincode angeben, um den Rabatt zu erhalten:

100 Euro-Gutschein bei Kauf eines E-Bikes: pcwelt

120 Euro-Gutschein bei Kauf von zwei E-Bikes (egal welche): pcwelt2

Eskute E-Bike hier mit Gutschein bestellen



E-Citybike Eskute Wayfarer

Vergrößern Das elektrische Citybike von Eskute: Wayfarer © Eskute

Der Motor von Bafang ist am Hinterrad verbaut und bringt die übliche Leistung von 250 Watt auf den Antrieb. Heckantrieb ist in der Preisklasse üblich und weit angenehmer als der Antrieb über die Nabe im Vorderrad. Ein Plus ist der im Rahmen versteckte und herausnehmbare Akku. Dieses Ausstattungsmerkmal ist eher selten bei einem Bike dieser Preisklasse.

Die Akku-Ladezeit beträgt nach Angaben des Herstellers etwa sechs Stunden. Die 7-Gang-Schaltung ist von Shimano. Zudem ist das Rad mit Scheibenbremsen ausgestattet und hat sogar eine Federgabel. Der Tiefeinsteiger Wayfarer ist für kurze Wege in der Stadt und für Gelegenheitsfahrten geeignet.

Eskute Wayfarer bei Eskute für 899 Euro (mit Gutscheincode)



Das Eskute Wayfarer ist auch bei Amazon erhältlich. Dort aber teurer - zum derzeitigen Angebotspreis von 999 Euro: Eskute Wayfarer bei Amazon für 999 Euro



E-Mountainbike Eskute Voyager

Vergrößern Das elektrische Mountainbike von Eskute: Voyager © Eskute

Das MTB von Eskute ist sportlicher und auch für unebenes Gelände wie Waldwege geeignet. Der Akku ist stärker als der des Wayfarer. Damit soll die Reichweite ungefähr 80 Kilometer betragen.



Auch hier gibt es einen 250-Watt-Heckmotor. Das Design und die Verarbeitung sind hochwertig. Auch beim MTB ist der Akku elegant im Rahmen integriert. Zumindest beim Aussehen steht das E-Bike teureren Modellen in Nichts nach. Das Mountainbike Voyager ohne Schutzblech ist für kleinere Touren in der Natur geeignet, wenn man keine allzu hohen sportlichen Ansprüche hat.

Eskute Voyager bei Eskute für 999 Euro (mit Gutscheincode)



Das Eskute Voyager ist auch bei Amazon erhältlich. Dort aber zum normalen Preis von 1.099 Euro: Eskute Voyager bei Amazon für 1.099 Euro

Für wen sind die günstigen Eskute E-Bikes geeignet?

Wir selbst haben die Eskute Bikes (noch) nicht getestet. Unabhängige Testberichte im Netz schätzen die Räder als alltagstauglich ein. Mithalten mit Rädern von Qualitätsherstellern in höheren Preisklassen können sie jedoch nicht. Bemängelt werden Einsparungen bei den Komponenten und ein Motor mit Startschwierigkeiten. Diese Kritik wird jedoch durch den Anbieter plausibel entkräftet: Die leichte Startverzögerung beim Motor sei so gewollt - und zwar aus Sicherheitsgründen: Bewusst startet der Motor erst, wenn das Pedal einmal durchgetreten ist.



Wem die Qualität der Komponenten nicht so wichtig ist, der erhält ein schickes und gut verarbeitetes E-Bike mit Heckmotor und wechselbarem Akku im Unterrohr. Diese Merkmale sind für die Preisklasse von rund 1.000 Euro doch eher selten und positiv zu bewerten.



Wieso ist das Eskute E-Bike so günstig?

Jeder weiß, dass man für ein gutes und hochwertiges E-Bike mindestens 2.000 Euro ausgeben sollte. Bei niedrigeren Preisen sind an irgendeiner Stelle Einsparungen zwangsläufig. Der Hersteller Eskute hat einen Vorteil: Produziert werden die Bikes in Polen. Somit erfolgt eine Lieferung direkt und ohne Zwischenhändler. Damit ist Eskute in der Lage, den Preis niedrig zu halten.



