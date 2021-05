E-Autos in nur 5 Minuten vollgeladen: Neue Akkutechnik macht's möglich

Hans-Christian Dirscherl

Das israelische Unternehmen Store Dot entwickelt zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Eve einen Akku, der E-Autos in fünf Minuten voll aufladen soll.

Vergrößern Store Dot entwickelt Akku, der E-Auto in 5 Minuten aufladen soll. © Store Dot

Das israelische Unternehmen Store Dot hat Akkus entwickelt, die sich „extrem schnell“ aufladen lassen sollen. Jetzt liefert Store Dot seine Akkutechnik an Eve Energy Co. Ltd., ein chinesisches Unternehmen, das unter anderem Akkus herstellt. Store Dot teilte den Abschluss der entsprechenden Rahmenvereinbarung mit.

Bei der Zusammenarbeit geht es darum „Extreme Fast Charge (XFC)“-Akkus für Elektroautos zu fertigen. Ziel sei es letztendlich E-Autos herzustellen, die nach fünf Minuten voll aufgeladen sein sollen. Ende 2021 sollen erste Prototypen dieser neuen Akkus für Erprobungszwecke vorhanden sein. Die Massenproduktion sei für 2024 geplant, dann solle dafür ein gemeinsames Joint Venture gegründet werden.

Mit der neuen Akkutechnologie soll die Ladezeit von E-Autos signifikant reduziert werden. Erst wenn das Aufladen von E-Autos deutlich auf wenige Minuten reduziert und die „Reichweiten-Angst“ den Fahrern genommen werde, können E-Autos Verbrennerfahrzeuge wirklich flächendeckend ersetzen.

Die Store-Dots-XFC-Akkus sind grundsätzlich Lithium-Ionen-Akkus, in ihnen kommt aber eine Anode mit metalloiden Nano-Partikeln wie Silizium zum Einsatz. Das Silizium ersetzt in der Anode das übliche Graphit. Die genauen Details des Aufbaus der neuen XFC-Akkus verrät das Unternehmen verständlicherweise nicht.



Die neuen XFC-Akkus sollen auf den Produktionslinien für gewöhnliche Lithium-Ionen-Akkus vom Fließband laufen. Somit entfalle die kostspielige Notwendigkeit eine komplett neue Fertigungslinie aufzubauen.

Store Dot scheint kein Schaumschläger zu sein, sondern konnte bereits Branchengrößen wie BP oder Samsung für ein Investment in sein Unternehmen gewinnen. 2019 zeigt das Unternehmen, wie es einen elektrischen Roller in fünf Minuten auflädt.