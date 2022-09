E-Autos haben höheres Unfallrisiko als Verbrenner – der Grund

Hans-Christian Dirscherl

Elektro-Autos haben ein höheres Unfallrisiko als Verbrenner. Zudem haben viele E-Autos eine Schwachstelle, die zu einem Brand führen kann. Obendrein stellen E-Autos ein Risiko für ältere Autos dar. Das sagt die AXA Versicherung.

AXA: E-Autos haben ein höheres Unfallrisiko als Verbrenner

Elektro-Autos: Höheres Unfallrisiko

Der Versicherer AXA Schweiz hat das Unfallrisiko, das von Elektro-Autos ausgeht, untersucht . Der Versicherer kommt zu dem Ergebnis, dass von Elektro-Autos tatsächlich ein größeres Unfallrisiko ausgehe als von Verbrennerfahrzeugen. Der Grund ist ausgerechnet eine der Stärken von E-Autos: deren Fahrspaß bei der Beschleunigung. Die enorme Beschleunigung von E-Autos fiel uns auch bei unseren Tests auf: Tesla Model 3 im Test + Video – Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online sowie Tesla Model Y – rasender Pampersbomber im Test .

Denn E-Autos können fast vom Stand weg ihr volles Drehmoment nutzen. Elektro-Autos beschleunigen also grundsätzlich sehr stark, stärker als vergleichbar motorisierte Verbrennerfahrzeuge. Dieser "Raketenstart" fällt umso drastischer aus, je stärker die Leistung des Elektro-Autos ist. Wer schon einmal mit einem Tesla-Performance-Modell von Null auf 100 beschleunigt hat, weiß, was die AXA meint.

AXA Schweiz schreibt wörtlich: "Eindrucksvolle Crashs zeigen auf: Elektroautos verursachen mehr Kollisionen als herkömmliche Verbrenner, insbesondere die leistungsstarken Fahrzeuge durch ruckartige Beschleunigung." Die Versicherung betont, dass bei leistungsstarken E-Autos anders als bei Verbrennern nicht mehr der Bremsweg und das Verringern der Geschwindigkeit die entscheidende Gefahrenquellen sind, sondern die Beschleunigung. Die "ungewollte, ruckartige Beschleunigung" beim Losfahren eines leistungsstarken E-Autos könnten viele Fahrer und Fahrerinnen nicht mehr kontrollieren, so die Versicherung. Die AXA spricht hier von einem "Overtapping-Effekt". Ein E-Auto-Fahrer drückt also vermeintlich nur kurz auf das Strompedal, wird dann aber vom atemberaubenden Antritt seines Fahrzeugs völlig überrascht und verliert deshalb durch die starke Beschleunigung die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der AXA zufolge sei bereits eine "erhöhte Schadenfrequenz bei leistungsstarken Elektro-Autos" erkennbar. Laut der Unfallstatistik der AXA Schweiz würden "Fahrer von Elektro-Autos 50 Prozent mehr Kollisionen mit Schäden am eigenen Fahrzeug verursachen als jene von herkömmlichen Verbrennern." Aus den Statistiken gehe zudem hervor, dass "Lenker von leistungsfähigeren Elektrofahrzeugen öfter Schäden am eigenen Fahrzeug oder an Fremdfahrzeugen verursachen."

Batterie nach unten unzureichend geschützt: Brandgefahr

Die AXA hat zudem eine Schwachstelle an Elektro-Autos festgestellt: Den Unterboden. Die Untersuchungen der AXA Unfallforscher hätten gezeigt, dass Unterbodenbeschädigungen beim Überfahren von Straßeninseln, Steinen oder eben Kreiseln auftreten können. Das können zum Brand der Batterie und damit zu einem Fahrzeugbrand führen.

Die Antriebsbatterie sei "zwar durch zusätzliche Versteifungen der Karosserie vorne, hinten und seitlich sehr gut geschützt", nach unten sei sie aber verletzbar. Der Versicherer fordert, dass die Hersteller die Batterien nach unten beispielsweise durch Titanplatten oder ähnlichen Materialien mit hoher Widerstandsfähigkeit schützen. Die Sicherheit der Akkus gegen Beschädigungen von unten sollte zudem durch einen entsprechend erweiterten Crashtest überprüft werden.

E-Autos sind schwerer: Gefahr für Verbrenner

Die Akkus machen E-Autos deutlich schwerer. Das Durchschnittsgewicht eines Neufahrzeugs dürfte sich aufgrund der immer stärkeren Verbreitung von E-Autos bald bei 2 Tonnen bewegen, so die AXA. Kollidiert nun ein Golf VII mit Verbrennungsmotor mit einem Elektro-Golf, der bei identischen Abmessungen 400 Kilogramm schwerer ist, so ist der Verbrenner-Golf "einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt und erleidet folglich einen sichtbar größeren Blechschaden als sein elektrisches Pendant. Bei einem Crash ist der Gewichtsunterschied zwischen den involvierten Fahrzeugen entscheidend. Das leichtere Fahrzeug ist dabei im Nachteil, weil die Energiebelastung größer ist als beim schweren Fahrzeug."

Immerhin: "Die wirkungsvollen Sicherheitssysteme von modernen Fahrzeugen können die Effekte der Massendifferenz in den meisten Fällen kompensieren. Im gezeigten Crash bleiben die beiden Fahrgastzellen deshalb intakt. Die Insassen beider Fahrzeuge sind somit gut geschützt und müssen normalerweise mit keinen Verletzungen rechnen", stellt der Versicherer fest. Doch das gilt nicht bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Auto und einem älteren Fahrzeug, bei dem die modernen Sicherheitssysteme fehlen.

