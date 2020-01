Dyson stellt smarte Lampe für 550 Euro vor, die 60 Jahre Licht spendet

Denise Bergert

Die neue Lightcycle Morph passt sich dem Tagslicht und dem Alter des Nutzers an und soll bis zu 60 Jahre halten.

Vergrößern Die neue Dyson Lightcycle Morph ist ab 549 Euro erhältlich. © Dyson

Nach dem ersten Leuchten-Modell aus der Lightcycle-Familie von Dyson, das bereits seit Frühjahr 2019 erhältlich ist, hat das Unternehmen heute mit der Lightcycle Morph eine neue Leuchte vorgestellt . Die smarte Lampe ist sowohl als Arbeitsplatzleuchte für 549 Euro als auch als größere Standleuchte für 749 Euro in den Farben Weiß/Silber und Schwarz im Dyson Shop erhältlich .

Die Lightcycle Morph besteht aus einem Ständer mit integrierte LEDs, sowie aus einem schwenkbaren Arm mit einem weiteren Leuchtmittel. Je nach Stellung des Schwenkarms sowie den Wünschen des Nutzers, kann sich die Lightcycle Morph in vier unterschiedliche Lampen-Arten verwandeln. Zeigt der schwenkbare Arm mit seinem Leuchtmittel nach unten, gibt er wie eine typische Lese- oder Schreibtischlampe ein helles Licht ab, das sich unter anderem zum Schreiben von Texten oder Arbeiten am PC eignen soll. Wird der schwenkbare Lampenkopf eingeklappt und mit dem Lampen-Ständer verbunden, leuchten nur noch die im Ständer integrierten LEDs. Dadurch eignet sich die Morph mit ihrem Kerzenlicht-Effekt als Hintergrundbeleuchtung oder Mood-Light.

Als dritte Möglichkeit kann der Lampenkopf mit seinem hellen Licht zur Decke gerichtet werden, um einen Raum indirekt zu beleuchten. Als vierte Einsatzmöglichkeit empfiehlt sich die Morph mit ihrem schwenkbaren Kopf als Spotlight, um beispielsweise ein Gemälde an der Wand in Szene zu setzen. Als zusätzliches Feature bietet der Lampenfuß einen USB-C-Port, an dem beispielsweise das Smartphone geladen werden kann.

Per Daylight Tracking Modus passt die Morph ihre Lichttemperatur auf Wunsch an die aktuelle Tageslicht-Situation im Raum an. Über den Age Adjust Modus in der zugehörigen App, wird die Licht-Intensität außerdem entsprechend dem Alter des Nutzer eingestellt. Ebenfalls an Bord sind weitere vorgefertigte Modi, um die Morph beispielsweise als Wake-Up-Light zu benutzen. Die Qualität der Leuchte ist laut Dyson auf eine Benutzung über 60 Jahre ausgelegt.