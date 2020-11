Dungeons 3 jetzt gratis im Epic Games Store

Denise Bergert

Das versprochene "Wargame: Red Dragon" gibt es diese Woche leider nicht, dafür aber "Dungeons 3" von den deutschen Realmforge Studios.

Vergrößern "Dungeons 3" kann gratis im Epic Games Store heruntergeladen werden. © Realmforge Studios

In dieser Woche sorgt Epic Games in seinem Epic Games Store für Verwirrung um das wöchentliche Gratis-Spiel. Eigentlich hätte das Echtzeitstrategiespiel "Wargame: Red Dragon" als Gratis-Download über die Plattform bereitstehen müssen. Laut Epic Games verschiebt sich die Aktion jedoch auf unbestimmte Zeit. Ersatz stellt das Unternehmen ab sofort in Form von "Dungeons 3" bereit. Das Spiel steht als kostenloser Download für alle Epic-Games-Store-Nutzer zur Verfügung. Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 12. November 2020.

Zum Gratis-Spiel: Dungeons 3 im Epic Games Store



"Dungeons 3" stammt vom in München ansässigen Entwicklerstudio Realmforge. Der Titel erschien im Oktober 2017 für Windows, MacOS, Linux, PlayStation 4 sowie Xbox One und wird von Publisher Kalypso Media vertrieben. Der Nachfolger zu "Dungeons 2" aus dem Jahr 2015 verbindet Dungeon-Bau mit Echtzeit-Strategie. Aufgabe der Spieler ist es, eine Kerkeranlage für unterschiedliche Kreaturen zu errichten und diese gegen Angreifer zu verteidigen. Neben einer Einzelspieler-Kampagne bietet "Dungeons 3" auch Mehrspieler-Optionen. Hier können Kerker-Meister entweder gegeneinander antreten oder die Story-Kampagne gemeinsam bestreiten.