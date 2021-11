Dune: Kino-Hit ab sofort auf Amazon Prime Video erhältlich

René Resch

Der Kino-Blockbuster Dune ist auf Amazons Prime Video als Streaming-Medium erschienen. Der Film kann gekauft oder geliehen werden.

Vergrößern Dune: Kino-Hit kann ab sofort auf Prime Video gestreamt werden © Warner Bros.

Das Science-Fiction-Epos Dune kann nun ab sofort über Amazon Prime Video gestreamt werden. Denis Villeneuves Blockbuster kann dort ab sofort geliehen oder gekauft werden.

Dune jetzt bei Prime Video streamen

Für die Leihversion zahlen Sie auf Prime Video 17,99 Euro. Mehr lohnt sich allerdings der Kauf. Für 21,99 Euro nehmen Sie den Film in Ihre Film-Bibliothek auf und können diesen unbegrenzt wiedergeben und mehrfach sehen.

Dune auf Prime Video © Warner Bros. „Dune“ erzählt von Paul Atreides, einem jungen Mann, der zu Höherem bestimmt ist und der sich zum gefährlichsten Planeten des Universums begibt, um die Zukunft seines Volkes zu sichern. Dune jetzt auf Prime Video kaufen oder leihen



Wer den Streifen lieber als DVD bzw. Blu-Ray in seiner Sammlung sein Eigen nennen möchte, kann diese auf Amazon auch vorbestellen. Die physischen Filme erscheinen dabei ab dem 23. Dezember 2021.

Dune auf DVD © Warner Bros. Die Film-DVD kann auf Amazon schon vorbestellt werden. Veröffentlichungsdatum ist der 23. Dezember 2021.

Dune DVD-Version: 15,49 Euro bei Amazon vorbestellen



Dune auf Blu-Ray © Warner Bros. Die Film-Blu-Ray kann auf Amazon schon vorbestellt werden. Veröffentlichungsdatum ist der 23. Dezember 2021.

Dune Blu-Ray-Version: 18,49 Euro bei Amazon vorbestellen

Dune: Zweiter Teil bereits geplant

Der erste Teil des Dune-Films kam so gut an, dass jetzt auch der zweite Teil offiziell angekündigt wurde. Der erste Teil behandelt in etwa die Hälfte des Dune-Buchs und die Handlung endet recht abrupt - ein Teil 2 stand allerdings bisher noch nicht fest. Aufgrund des Erfolgs von Teil ein hat sich Warner Bros. nun entschieden:

Dune in der Filmkritik

Zu Dune haben wir zudem schon eine ausführliche Filmkritik als Artikelform bereitgestellt. Dune weiß zu begeistern, hier ein Ausschnitt: "Dune ist ein Meisterwerk, weil es die Kunst des Kinos auf eine neue Stufe hebt: Gerade auch visuell, wenn es mit seinen Figuren in diesen gigantischen Panorama-Shots eine Epik erreicht, die sonst nur Der Herr der Ringe bietet." Die komplette Filmkritik lesen Sie hier: