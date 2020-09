René Resch

Zur kommenden Neuverfilmung des Sci-Fi-Epos Dune ist nun ein erster 3-minütiger Trailer erschienen.

Vergrößern Dune: Erster Trailer zur Neuverfilmung des Sci-Fi-Epos erschienen © Warner Bros.

Am 17. Dezember 2020 soll die Neuverfilmung des Sci-Fi-Epos Dune in den deutschen Kinos anlaufen. Nun hat Warner Brothers den ersten Trailer veröffentlicht. In der 3-minütigen Vorschau bekommen Fans einen kleinen Vorgeschmack auf den Film.

So sehen wir im Trailer bereits die Charaktere wie Paul Atreides, Gurney Halleck und Duncan Idaho in Aktion. Natürlich gibt zeigt der Trailer auch die Fremen, Baron Harkonnen und die riesigen Sandwürmer aus der Wüste Arrakis.

Dune - Offizieller Trailer (englisch)

Dune - Offizieller Trailer (deutsch)

Dune basiert auf der 1965 erschienen Buchvorlage von Frank Herbert und gilt als Sci-Fi-Meilenstein. Regie führte für die Neuverfilmung Denis Villeneuve. Der erste Film soll allerdings nur den Stoff der ersten Hälfte des Buches behandeln. Demnach wird mit ziemlicher Sicherheit noch ein zweiter Teil gedreht.

Zudem wirken einige Stars bei der Dune-Neuverfilmung mit, wie zum Beispiel in der Hauptrolle Timothée Chalamet (Paul Atreides) oder Oscar Isaac und Rebecca Ferguson (Herzog Leto Atreides und Lady Jessica). Der Soundtrack wird wohl ebenfalls episch werden, dieser stammt nämlich aus der Feder von Hans Zimmer.