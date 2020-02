Dualer Studienplatz: Medien- und Kommunikationswissenschaften (w/m/d) Herbst 2020

Profi IT

Jérémie Kaiser

In eigener Sache: Wir suchen ab Herbst 2020 einen Studenten für einen Dualen Studienplatz (m/w/d) für Medien- und Kommunikationswissenschaften.

Möchtest du Deine beruflichen Karriere mit einem praktischen Studium in der Medienbranche beginnen? Die richtige Mischung aus Theorie an der Dualen Hochschule Baden Würtemberg und der Praxis bei IDG Germany macht es möglich!

Als Manufaktur für kundenindividuelle Marketing-Lösungen und Technologie-Medien ist IDG ein global agierender Partner der Hightech-Industrie. Wir publizieren informative Medienmarken, kreieren faszinierende Content-Marketing-Kampagnen, inszenieren einzigartige Veranstaltungen und führen empirische Marktforschungsprojekte ins Feld.

Unsere Brands PC-Welt und Macwelt begeistern ihre Leser auf Instagram, YouTube, Mobile, Desktop und Print. Für professionelle IT-Anwender sind unsere Medienmarken COMPUTERWOCHE, CIO und ChannelPartner verlässliche Informationsquellen für komplexe Technologie-Entscheidungen. Mit 130 Mitarbeitern am Standort München und Niederlassungen in 97 Ländern sind wir die Techmedia Company #1 weltweit.

Wichtigster Faktor für unseren Erfolg sind unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter. Mit modernen Technologien, agilen Arbeitsmethoden und flachen Hierarchien arbeiten unsere Teams interdisziplinär an innovativen Produkten und faszinierenden Custom Services. Zur Verstärkung unseres Teams in München sind wir stets auf der Suche nach ambitionierten Menschen mit Spaß an Teamwork und der digitalen Welt.

Ab Oktober 2020 haben wir noch einen freien Studienplatz in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg:

(Bachelor-Studiengang; 3 Jahre Regelstudienzeit)

Studieninhalte (Auszug):

Grundlegendes Wissen der BWL, VWL, Recht, Mathematik und Statistik

Einführung in die Medien- und Kommunikationswirtschaft

Kommunikationstheorie

Medien- und Werberecht

Informationsmanagement in der Medien- und Kommunikationswirtschaft

Formen der Content- und Werbemittelgestaltung

Anwendungssysteme in der Medien- und Kommunikationswirtschaft

Konsumentenverhalten

Medien- und Werbeforschung

Mediaplanung

Dialogmarketing

Onlinemarketing

Konzeption, Gestaltung und Herstellung eines Medienprodukts

Digitale Plattformen

Social Media Management

Konzeption und Realisierung eines Kommunikationsprojekt

Dein Profil

Allgemeine Hochschulreife oder die dem Studiengang entsprechende Fachhochschulreife

Affinität zur IT-Branche

Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

Offenheit, Eigeninitiative und Freude an der Arbeit im Team

Unser Angebot

ein vielseitiges Studium in der Medienbranche

hohe Kollegialität und Spaß an und bei der Arbeit

ein hohes Maß an Selbständigkeit und gelebte „Let’s try it“-Mentalität

interessante Perspektive nach Studien-Abschluss

sehr gute Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen

eine bezuschusste leckere Kantine

Unternehmenssport, Personal Fitness Coach und Vergünstigungen für Fitnessstudio

monatliche Happy Hour im Kreise der KollegInnen

Informiere Dich auch auf der Website der DHBW Ravensburg:

https://www.ravensburg.dhbw.de/studienangebot/bachelor-studiengaenge/bwl-medien-und-kommunikationswirtschaft.html#tab-2311-0



Gestalte unseren Erfolg künftig mit und bewirb Dich jetzt inkl. Deiner ausführlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2020!

Interesse? Dann melde dich bei:

Marion Richtmann (HR-Director)

Telefon 089/ 360 86 – 246

Mail: mrichtmann@idg.de

IDG Tech Network GmbH • Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • www.idg.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

