René Resch

Im App-Store sowie Play-Store wurde ein Passwort-Manager von Dropbox gesichtet. Dieser befindet sich allerdings noch in der Testphase und kann nur per Einladung getestet werden.

Vergrößern Dropbox testet eigenen Passwort-Manager © Dropbox

Password-Manager sind aktuell recht beliebt. Für die vielen verschiedenen Online-Dienste benötigen wir möglichst unterschiedliche, komplexe Passwörter. Die alle im Kopf zu behalten ist fast unmöglich. Darum greifen Nutzer immer häufiger zu Passowort-Managern wie etwa "Last Pass", "1Password" oder "NordPass". Diese Tools verwalten Ihre Zugänge und legen zudem noch recht sichere und komplexe Passwörter für Sie an.

Die besten Passwort-Manager für PC



Dropbox Passwords - aktuell nur mit Einladung nutzbar

Die Firma Dropbox, die eher als Cloud-Service-Anbieter bekannt ist, hat im Google Play Store und dem App-Store von Apple nun einen eigenen Passwort-Manager unter dem Namen "Dropbox Passwords" veröffentlicht. Eine offizielle Ankündigung dazu gab es bisher nicht. Zudem handelt es aktuell noch um eine Testversion, die nur mit einer Einladung nutzbar ist. Das verrät auch der komplette Name in Googles Play Store: "Dropbox Passwords - Invite Only (Early Access)".

Auf den Screenshots sieht die App sehr übersichtlich aus, auch was die Funktionen angeht. So kann man Passwörter für Accounts erstellen und darauf von sämtlichen unterstützten Plattformen aus zugreifen. Dazu wird mit der Zero-Knowledge-Verschlüsselung gearbeitet, bei der Dienstanbieter keinen Zugriff auf hinterlegte Daten erhalten. Weiterhin bietet die App wohl auch eine 1-Klick-Anmeldung, bei der Anmeldedaten automatisch ausgefüllt werden. In den Screenshots ist übrigens die Rede von einer "Premium App". Gut möglich also, dass Dropbox den Passwort-Manager als kostenpflichtigen Dienst vertreiben möchte. Nähere Informationen werden wir wohl erst nach einer Vorstellung des Passwort-Manager seitens Dropbox erfahren.

Dropbox Passwords im Play-Store

Dropbox Passwords im App-Store