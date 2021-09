Dropbox stellt drei neue Tools für Kreative und Teams vor

Denise Bergert

Mit seinen drei neuen Tools Capture, Replay und Shop richtet sich Dropbox an Teams und Kreative, die ihre Inhalte monetarisieren wollen.

Vergrößern Dropbox Replay startet bald in die Beta-Phase. © Dropbox

Der Cloud-Speicherdienst Dropbox hat in dieser Woche drei neue Tools vorgestellt . Dropbox Replay richtet sich an Teams, die gemeinsam an Video-Projekten arbeiten. Über Dropbox können sie ihre Projekte miteinander teilen, ohne dass dafür jeder Teilnehmer über einen Dropbox-Account verfügen muss. Einzelne Videos werden bei Dropbox abgelegt, ein Download dieser Dateien durch die Team-Mitglieder ist nicht notwendig. Sie können auf Frames bezogene Kommentare im Video-Projekt hinterlassen oder die einzelnen Projekte per Live-Review-Funktion gleichzeitig anschauen und diskutieren. Dropbox Replay soll demnächst in die Beta-Phase starten. Interessierte können sich unter dropbox.com um einen Zugang bewerben.

Als Produktivitätstool für Team-Mitglieder aus unterschiedlichen Zeitzonen soll sich Dropbox Capture erweisen. Capture soll die asynchrone Zusammenarbeit an unterschiedlichen Projekten erleichtern. Hier können beispielsweise statt E-Mails und Dokumenten kurze Video-Nachrichten an Kollegen versendet werden. Präsentationen sollen durch Bildschirmaufnahmen, GIFs und Screenshots veranschaulicht werden. Personalisierte Nachrichten sind ebenfalls an Bord. Dropbox Capture befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann über dropbox.com/capture ausprobiert werden.

Das dritte neue Tool trägt den Namen Dropbox Shop. Das digitale Werkzeug hilft Kreativen, ihre digitalen Inhalte zu verkaufen, die sie bei Dropbox gespeichert haben. Produkt-Listungen können mit drei Klicks erstellt werden. Zahlende Kunden erhalten ihre Produkte automatisch über die Dropbox-Plattform. Dropbox sichert die digitalen Inhalte durch E-Mail-Verifizierung und zusätzliche Downloads ab. Dropbox Shop soll in Kürze in einer Beta-Phase verfügbar sein. Interessierte können sich unter dropbox.com registrieren.