Dropbox Passwords: Ab April für Gratis-Nutzer kostenlos

Michael Söldner

Der Passwort-Speicher „Dropbox Passwords“ ist ab April auch für Gratis-Nutzer des Cloud-Speichers nutzbar.

Vergrößern Dropbox stellt seinen Passwort-Manager ab April in eingeschränkter Version allen Nutzern zur Verfügung. © dropbox.com

Dropbox gehört zu den beliebten Cloud-Anbietern, viele Nutzer speichern dort bereits ihre Passwörter, um von unterschiedlichen Geräten darauf zugreifen zu können. Im vergangenen Jahr integrierten die Betreiber den Passwort-Manager „Dropbox Passwords“ für alle kostenpflichtigen Dropbox-Abonnenten. Damit lassen sich Anmeldedaten von Webseiten und Apps bequem in der Cloud speichern und von allen berechtigten Geräten aus nutzen. Eine Verschlüsselung soll dafür sorgen, dass die Passwörter nicht ausgespäht werden können. Selbst die Betreiber von Dropbox haben nach eigenen Angaben keinen Zugriff auf die Kennwörter und Nutzerkonten in „Dropbox Passwords“.

Ab Anfang April soll „Dropbox Passwords“ für alle Nutzer zur Verfügung stehen, auch mit einem kostenlosen Dropbox-Account. Dabei steht allerdings nicht der komplette Funktionsumfang zur Verfügung. Stattdessen erhalten Gratis-Nutzer nur eine eingeschränkte Version von „Dropbox Passwords“. Diese umfasst die Speicherung von bis zu 50 Passwörtern und den Zugriff auf die Passwort-Sammlung von bis zu drei Geräten aus. Die Funktion zum sicheren Teilen von Passwörtern ist ebenfalls gratis verfügbar, soll aber erst in Kürze angeboten werden. Wer Dropbox als Gratis-Nutzer verwendet, kann sich darüber informieren lassen, sobald „Dropbox Passwords“ kostenlos zur Verfügung steht. Dazu wurde eine Warteliste erstellt, in der Anwender ihre E-Mail-Adresse eintragen können. Die Betreiber informieren dann per Mail, wenn der Passwort-Manager ausprobiert werden kann. Bis dahin können Anwender in unserem Ratgeber die besten Passwort-Manager für den PC ausprobieren.

Die besten Passwort-Manager für PC



In "Dropbox Passwords"-Warteliste eintragen