Dropbox: Neue Funktionen und Dropbox Family

Panagiotis Kolokythas

Dropbox Plus erhält Neuerungen, darunter einen Passwort-Manager und eine Backup-Funktion. Und es gibt ein neues Familien-Abo.

Vergrößern Drobox Plus erhält Backup-Funktion für System-Ordner © Dropbox

Dropbox liefert neue Funktionen von Dropbox Plus aus. Sie sollen den Nutzern dabei helfen, "wesentliche Aspekte ihres Lebens besser organisieren" zu können, wie es in einer Mitteilung von Dropbox heißt. Eingeführt werden drei große Neuerungen: Dropbox Passwords, Dropbox Vault und Computer-Backup.

Die neuen Funktionen sind für Dropbox-Plus-Mitglieder ab sofort in der Beta auf Mobilgeräten verfügbar. Computer-Backup ist auch für Dropbox-Basic- und -Professional-Nutzer verfügbar.

Außerdem kündigt Dropbox mit Dropbox Family ein neues Abo für bis zu sechs Nutzer mit jeweils separaten Konten an. "Mit diesem Abo erhalten Familien einen gemeinsamen digitalen Bereich, in dem zum Beispiel Familienfotos und wichtige Familiendokumente miteinander geteilt werden können", heißt es seitens Dropbox. Jedes Konto in Dropbox Family hat zusätzlich zu allen Dropbox Plus-Funktionen auch noch einen privaten Bereich zum Speichern von Dateien. Den Dropbox-Plus-Nutzern wird Dropbox Family in den kommenden Wochen angeboten werden. Alle anderen Nutzer erhalten das neue Abo im Laufe des Jahres.

Neue Funktionen in Dropbox

Erste Hinweise auf Dropbox Passwords gab es schon vor einigen Tagen, als die App für mobile Geräte als Beta für Tester in den App-Stores von Google und Apple gesichtet worden war. Mit Dropbox Passwords erhalten die Dropbox-Plus-Mitglieder einen Passwort-Manager, der zur Verschlüsselung der abgespeicherten Zugangsdaten eine Zero-Knowledge-Verschlüsselung dient. Die Daten sind über alle Geräte hinweg nutzbar und werden entsprechend synchronisiert. Dropbox hatte im vergangenen Jahr den Passwort-Manager Valt übernommen und integriert den Dienst nun in seine Produkte.



Mit Dropbox Vault erhalten die Dropbox-Plus-Nutzer einen Datentresor, in dem sie ihre wichtigsten Dokumente sicher aufbewahren und organisieren können. Auf die Inhalte können die Nutzer anderen Nutzern wie Familienmitgliedern oder Freunden für den Fall eines Falles einen Zugriff gewähren. Außerdem bietet Dropbox Vault über eine 6-stellige PIN eine zusätzliche Sicherheitsebene.

Mit Computer-Backup können die Dropbox-Plus-Nutzer auch System-Ordner auf dem PC oder Mac automatisch in Dropbox sichern und damit von überall auf die Dateien zugreifen. Die Daten sind also auch dann abrufbar, wenn der Rechner mal abstürzen oder verlorengehen sollte.